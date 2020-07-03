Пермский край может начать переход ко второму этапу снятия ограничений Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 июля, — 205-й день с момента выявления коронавируса и 115-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 661 165 (+6 760 за сутки). В Пермском крае насчитывается 3801 (+58 за сутки) инфицированный. Общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 2672, что составляет более 70% от общего числа заразившихся.

Пермский край перейдет ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Разрешение получено от руководства федерального Роспотребназдора. Надзорное ведомство посчитало, что динамика эпидситуации последних дней позволяет региону вводить очередной пакет послаблений. При этом, один из важных показателей для снятия ограничительных мер — коэффициент распространения вируса — вновь вырос и теперь составляет 0,97 (при норме — 0,8).

В пермские больницы поступил препарат «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции. Его уже получили 8 медучреждений : краевые инфекционная и клиническая больницы, больницы им. Гринберга, больница №6 Перми, а также больницы Лысьвы, Осы, Октябрьского и Чайковского. «Авифавир» — первый зарегистрированный в России препарат прямого противовирусного действия. Он показал свою эффективность в клинических испытаниях против COVID-19, уточняет краевое министерство здравоохраннеия.

Пермских медиков обеспечат масками и костюмами. Новая партия индивидуальных средств защиты поступит в ближайшее время из Москвы . Первая часть партии — 15 тысяч защитных костюмов — прибыла в край на прошлой неделе. Оставшаяся часть поступит в регион на следующей неделе. СИЗы распределят между медицинскими и социальными организациями Пермского края.

В Пермском крае разрешены речные круизы. Решение принято региональным оперштабом по борьбе с распространением COVID-19. Организаторам круизов разрешено начать работать со 2 июля. Согласно правилам, все участники круиза каждый день обязаны измерять температуру, пользоваться антисептиками и средствами индивидуальной защиты и соблюдать по возможности социальную дистанцию. Уточняется, что разрешено выполнять межрегиональные речные круизы. На речные «трамвайчики» или круизы в пределах региона изменения не распространяются.

В Пермском крае подведены итоги недельного голосования по одобрению поправок к Конституции РФ, проходившего в условиях пандемии. По данным краевого избиркома, на избирательные участки пришли 1 040 000 человек (явка составила 52,49%). Подводя итоги голосования, председатель крайизбиркома Игорь Вагин отметил, что санитарная безопасность граждан в ходе голосования была обеспечена: «Не было ни одного нарекания по этой части». Поправки поддержало 70,75% проголосовавших, 28,27% участников голосования высказались «против».