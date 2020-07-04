Сегодня, 4 июля — 206-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 116-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным университета Джонса Хопкинса на 18:20 (мск), число зараженных в мире превысило 11 миллионов и составляет 11 124 651 заболевших. Выздоровели 5 905 310 человек, скончались 526 003 инфицированных. На первом месте по числу зараженных находятся США (2 808 003), на втором — Бразилия (1 539 081), замыкает тройку Россия (всего 673 564 заболевших, за последние сутки — 6 632), на четвертом месте Индия (648 315), на пятом — Перу (295 599).
Когда изобретут средство от коронавируса
Препарат «Ремдесивир», который ВОЗ признала эффективным в лечении COVID-19, может негативно сказываться на здоровье пациента, считает профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, такие лекарства являются токсичными для организма. Он также заявил, что главные причины задержек в разработке вакцины — недостаток лабораторий и животных.
Ситуация в России
За последние сутки в России зарегистрировано 6 632 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 8 986 пациентов, скончались, по официальным данным, 168 человек. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (+680), Московской области (+275) и ХМАО (+273).
Правительство России выделило 20 миллиардов на новые выплаты бизнесменам. Субсидия будет компенсировать им затраты на борьбу с COVID-19. Предпринимателям заплатят сначала 15 тысяч, затем — по 6,5 тысяч на каждого работника. Кроме того, кабмин выделил 11 миллиардов на дополнительные выплаты медикам и соцработникам.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» возвращает в небо все свои самолеты. Они не летали из-за пандемии и стояли в разных аэропортах России.
120 медиков, борющихся с коронавирусом, получили
Посещение летних веранд кафе и ресторанов во время пандемии коронавируса не несет опасности, если их владельцы соблюдают предписания Роспотребнадзора. С таким заявлением выступил бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Кроме того, сами гости не должны забывать соблюдать санитарные нормы, добавил он.
Ситуация в мире
В США вновь зарегистрировано рекордное число новых заражений коронавирусом — за последние сутки выявлено 57 497 случаев. За последние десять дней это седьмой антирекорд.
Правительство Каталонии
Число заразившихся коронавирусом в странах Африки
Что дальше?
Пандемия коронавируса сильно
Тем, кто боится заразиться коронавирусом, отдыхая в людных местах, стоит больше времени проводить на природе. Об этом рассказала психолог Наталья Варская. По ее словам, россияне могут отдохнуть в лесу и на даче. При это мне стоит купаться в стоячих водоемах и выходить из дома в жару.
Дистанционный формат обучения, пришедший в пандемию коронавируса, станет подспорьем для привычных уроков за партами, прогнозирует заслуженный учитель РФ Александр Снегуров. При этом он уверен, что дистант не сможет полностью заменить привычное очное образование.
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