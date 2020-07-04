В мэрии челябинского города нашли коронавирус

COVID-19 обнаружен в мэрии Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В мэрии Миасса, третьего по величине городе Челябинской области, возможно, произошла вспышка коронавируса. COVID-19 диагностирован у начальника управления ЖКХ Романа Комарова. Об этом URA.RU сообщили источники из Миасса.

«COVID-19 нашли у Комарова, подозревают еще у нескольких сотрудников управления. У всех симптомы заболевания», — сообщил источник.

Сам Комаров в разговоре с URA.RU подтвердил? что находится на амбулаторном лечении. «Я жду результат теста на коронавирус. Но симптоматика у меня именно такая, как при заболевании. Поражение легких 25%», — заявил Комаров. Он отметил, что несколько сотрудников находятся на самоизоляции и также ожидают результатов теста.

За все время пандемии в Челябинской области было зарегистрировано 7 730 случаев заражения COVID-19, из них выздоровело 3 985 человек, скончалось, согласно официальным данным, 88 человек. В самом Миассе было зафиксировано 707 случаев COVID-19.