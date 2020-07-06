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Что разрешено и запрещено в Пермском крае в ближайшую неделю. НОВЫЙ СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. г. Пермь, соборная площадь, пермь, художественная галерея
Режим самоизоляции в крае действует до 14 июля Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края постепенно ослабляют режим самоизоляции. Очередной этап послаблений может быть введен в регионе в ближайшее время — разрешение федерального Роспотребнадзора уже получено. По данным надзорного ведомства, эпидобстановка в крае постепенно стабилизируется. За минувшие сутки было выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 3 964, выздоровели 2935 человек.

В Пермском крае разрешено:

  • торговать на открытых сельскохозяйственных и продовольственных ярмарках;
  • осуществлять среднесрочные и долгосрочные речные круизы;
  • проводить мероприятия по летнему досугу школьников (в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов);
  • проводить массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях (например, кинотеатры под открытым небом);
  • получение медсправок для абитуриентов и консультации узких специалистов (в том числе стоматологов);
  • оказывать высокотехнологичную помощь и плановую госпитализацию детей;
  • проводить профосмотры детей до года, обследования перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;
  • выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей;
  • поездки в Пермь из любых регионов страны без 14-дневной самоизоляции;
  • прогулки на открытом воздухе с членами семьи и другими людьми, совместно проходящими самоизоляцию;
  • репетиции в учреждениях культуры;
  • тренировки в профессиональных спортклубах;
  • собрания для выдвижения кандидатов в организациях политических партий;
  • посещение судов;
  • поездки на дачи и в садовые товарищества;
  • посещения работающих организаций.

В Пермском крае могут работать (помимо организаций, работа которых была разрешена ранее):

  • детские загородные лагеря;
  • торговые залы площадью до 800 кв. м.;
  • уличные кафе (обязательно соблюдение требований по дезинфекции поверхностей, расстановке столиков на расстоянии 1,5 м). Массовые мероприятия проводить запрещено;
  • музеи и выставочные залы;
  • молочные кухни;
  • детские площадки;
  • МФЦ по всем видам услуг;
  • выездная служба крови;
  • общественные организации, научные институты.

В Пермском крае запрещено:

  • выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания (входящим в группы риска по COVID-19);
  • находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
  • посещать пляжи;
  • проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
  • проживать в гостиницах, санаториях и домах отдыха. Исключение — служебные командировки;
  • приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра (исключение — поездка в такси);
  • работать торговым и развлекательным центрам, а также театрам, кинотеатрам;
  • ходить на сплавы и походы.

Ограничительные меры в регионе продолжат действовать до 14 июля. Сейчас коэффициент распространения болезни (один из важных показателей для перехода к следующему этапу снятия ограничений) составляет 1,0. Для перехода ко второму этапу послаблений он не должен превышать 0,8.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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