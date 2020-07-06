Власти Пермского края постепенно ослабляют режим самоизоляции. Очередной этап послаблений может быть введен в регионе в ближайшее время — разрешение федерального Роспотребнадзора уже получено. По данным надзорного ведомства, эпидобстановка в крае постепенно стабилизируется. За минувшие сутки было выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 3 964, выздоровели 2935 человек.
В Пермском крае разрешено:
- торговать на открытых сельскохозяйственных и продовольственных ярмарках;
- осуществлять среднесрочные и долгосрочные речные круизы;
- проводить мероприятия по летнему досугу школьников (в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов);
- проводить массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях (например, кинотеатры под открытым небом);
- получение медсправок для абитуриентов и консультации узких специалистов (в том числе стоматологов);
- оказывать высокотехнологичную помощь и плановую госпитализацию детей;
- проводить профосмотры детей до года, обследования перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;
- выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей;
- поездки в Пермь из любых регионов страны без 14-дневной самоизоляции;
- прогулки на открытом воздухе с членами семьи и другими людьми, совместно проходящими самоизоляцию;
- репетиции в учреждениях культуры;
- тренировки в профессиональных спортклубах;
- собрания для выдвижения кандидатов в организациях политических партий;
- посещение судов;
- поездки на дачи и в садовые товарищества;
- посещения работающих организаций.
В Пермском крае могут работать (помимо организаций, работа которых была разрешена ранее):
- детские загородные лагеря;
- торговые залы площадью до 800 кв. м.;
- уличные кафе (обязательно соблюдение требований по дезинфекции поверхностей, расстановке столиков на расстоянии 1,5 м). Массовые мероприятия проводить запрещено;
- музеи и выставочные залы;
- молочные кухни;
- детские площадки;
- МФЦ по всем видам услуг;
- выездная служба крови;
- общественные организации, научные институты.
В Пермском крае запрещено:
- выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания (входящим в группы риска по COVID-19);
- находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
- посещать пляжи;
- проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
- проживать в гостиницах, санаториях и домах отдыха. Исключение — служебные командировки;
- приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра (исключение — поездка в такси);
- работать торговым и развлекательным центрам, а также театрам, кинотеатрам;
- ходить на сплавы и походы.
Ограничительные меры в регионе продолжат действовать до 14 июля. Сейчас коэффициент распространения болезни (один из важных показателей для перехода к следующему этапу снятия ограничений) составляет 1,0. Для перехода ко второму этапу послаблений он не должен превышать 0,8.
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