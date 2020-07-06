Количество выздоровевших от COVID-19 в крае превысило 2900 человек Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 июля, — 208-й день с момента выявления коронавируса и 118-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 681 251 (+6 736 за сутки). В Пермском крае вирусная инфекция выявлена у 3964 (+53 за сутки) человек, вылечились от коронавируса 2935 человек.

Четверть заболевших коронавирусом в Прикамье за прошедшие сутки — старше 65 лет. По данным Роспотребнадзора, из 53 человек, у которых был выявлен вирус, 34 проходят лечение в больницах, 19 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей . Ежесуточный прирост больных составил 1,4% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения коронавируса по данным на 5 июля составил 1,0 (на 4 июля — также 1,0).

В Пермском крае проведено 244 тыс. исследований на коронавирус . На минувшей неделе в среднем день в регионе проводилось 4,1 тысячи исследований. В крае достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача РФ полагается тестирование. Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью.

Врио главы Пермского края встретился с волонтерами-медиками и поблагодарил их за самоотверженный труд во время пандемии . Благодарственные письма от губернатора получили студенты и выпускники Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) им. академика Вагнера, а также врачи-ординаторы. В Пермском крае добровольцами стали почти 450 студентов-медиков и выпускников медуниверситета. Из них больше половины устроились на работу в «красные зоны» инфекционных отделений, где лечили зараженных COVID-19.

В Мотовилихинском районе Перми начались занятия на спортплощадках для детей в возрасте от 7 до 17 лет. Занятия проходят на открытом воздухе с тренером-инструктором три раза в неделю. Дети занимаются баскетболом, футболом, дыхательной и оздоровительной гимнастикой, общей физподготовкой. Во время занятий обязательно использование масок и перчаток. Также проводится ежедневный утренний фильтр и соблюдается социальная дистанция, информирует мэрия Перми.