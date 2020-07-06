Сегодня, 3 июля, — 208-й день с момента выявления коронавируса и 118-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 681 251 (+6 736 за сутки). В Пермском крае вирусная инфекция выявлена у 3964 (+53 за сутки) человек, вылечились от коронавируса 2935 человек.
Четверть заболевших коронавирусом в Прикамье за прошедшие сутки — старше 65 лет. По данным Роспотребнадзора, из 53 человек, у которых был выявлен вирус, 34 проходят лечение в больницах, 19 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения коронавируса по данным на 5 июля составил 1,0 (на 4 июля — также 1,0).
В Пермском крае проведено 244 тыс. исследований на коронавирус. На минувшей неделе в среднем день в регионе проводилось 4,1 тысячи исследований. В крае достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача РФ полагается тестирование. Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью.
Врио главы Пермского края встретился с волонтерами-медиками и поблагодарил их за самоотверженный труд во время пандемии. Благодарственные письма от губернатора получили студенты и выпускники Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) им. академика Вагнера, а также врачи-ординаторы. В Пермском крае добровольцами стали почти 450 студентов-медиков и выпускников медуниверситета. Из них больше половины устроились на работу в «красные зоны» инфекционных отделений, где лечили зараженных COVID-19.
В Мотовилихинском районе Перми начались занятия на спортплощадках для детей в возрасте от 7 до 17 лет. Занятия проходят на открытом воздухе с тренером-инструктором три раза в неделю. Дети занимаются баскетболом, футболом, дыхательной и оздоровительной гимнастикой, общей физподготовкой. Во время занятий обязательно использование масок и перчаток. Также проводится ежедневный утренний фильтр и соблюдается социальная дистанция, информирует мэрия Перми.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.