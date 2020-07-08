07 июля 2020
06 июля 2020

В Челябинской области за взятку задержан сотрудник Ростехнадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудницу Ростехнадзора задержали за взятку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главный госинспектор управления Ростехназора по Челябинской области Наталья Ступак задержана за получение взятки. Она призналась, что получила деньги от представителя коммерческой организации, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Ступак задержана за получение взятки от представителя коммерческой организации за незаконные действия при подготовке к отопительному сезону 2019—2020 годов. После задержания она полностью признала вину, активно сотрудничает со следствием. Поэтому после проведения следственных действий и оперативных мероприятий отправилась домой, а не в изолятор», — отметил инсайдер.

Источник добавил, что госинспектора задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области совместно с коллегами из следственного отдела по Троицку. Сейчас силовики работают над другими эпизодами по делу Ступак и в отношении ее возможных соучастников.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили корреспонденту URA.RU, что уточнят информацию. Пресс-секретарь следственного управления СКР по региону Владимир Шишков обещал дать комментарий позднее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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