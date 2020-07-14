Адвокат Ефремова отреагировал на видео с предложением взятки

Устроивший ДТП актер Михаил Ефремов ничего не соображал после аварии. С таким заявлением выступил адвокат актера Эльман Пашаев.
«Во время ДТП он вообще не соображал. Что можно с него просить? Это хайп», — цитирует Пашаева РБК. Он подчеркнул, что Ефремов абсолютно ничего не помнит.
Ранее в эфире программы «60 минут» ведущие показали видео, на котором Ефремов якобы предлагает инспектору ГИБДД деньги. Журналистка Ольга Скабеева подчеркнула, что видео показано впервые. Оно снято на нагрудную камеру сотрудника ГИБДД, который составлял протокол.
Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы, напоминает агентство Nation News. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погиб водитель машины, в которую врезался актер. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение, в котором раскаивался и предлагал семье погибшего всяческую помощь. По информации СМИ, доходы Ефремова нестабильны, но в среднем он зарабатывал три миллиона рублей ежемесячно. Ранее стало известно, что актер не будет просить суд рассматривать его дело в особом порядке.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.