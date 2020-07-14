Челябинские кинотеатры не откроют, несмотря на решение Москвы

Любителям кино на большом экране придется подождать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Принятое на федеральном уровне разрешение возобновить работу кинотеатров с 15 июля не коснется Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Для всех развлекательных учреждений области, включая кинотеатры, пока сохраняются действующие ограничения», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства. Там также напомнили, что Москва оставляет этот вопрос на усмотрение регионов. Те, в свою очередь, исходят из актуальной санитарно-эпидемиологической обстановки по COVID-19.

При этом часть специалистов-медиков считает, что открытие кинотеатров во всех субъектах РФ преждевременно, поскольку неизбежные контакты людей в закрытых помещениях делают риск заражения коронавирусом слишком высоким.

Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 26 июля, регион остается на первом этапе снятия ограничений. Уровень суточной заболеваемости COVID-19 вторую неделю балансирует в пределах 130-140 случаев. Массовые мероприятия запрещены, в общественных местах и транспорте обязательны маски. При этом разрешена работа фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд ресторанов, баз отдыха и детсадов. С начала недели открылись пришкольные и загородные детские оздоровительные лагеря, в ближайшее время будет отменен карантин для приезжающих из-за границы.