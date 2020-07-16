Шумных соседей в России будут штрафовать на 50 тысяч рублей

Штрафы за шум будут платить и собственники жилья, и те, кто арендует квартиру Фото: Анна Майорова © URA.RU

Госдума осенью рассмотрит законопроект, в котором рассмотрят наказание для шумных соседей. Об этом сообщил член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«На федеральном уровне можно установить штраф от трех до десяти тысяч рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей», — цитирует «Парламентская газета» Выборного. По его словам, в некоторых регионах наказания за шум в ночное время не предусмотрено совсем.

«Сейчас получается, что собственник жилого или нежилого помещения не несет никакой ответственности за покой соседей», — приводит слова Выборного издание. Он отмечает, что штрафы будут платить и собственники жилья, и те, кто арендует квартиру. Причем, сообщает он, такие звуки, как плач ребенка, звук шагов при ходьбе, не будут считаться шумом.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести единые федеральные штрафы для шумных соседей. Сообщается, что наказание для граждан составит от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч. В Совете федерации норму шума в дневные часы предложили отдать на откуп регионам, пишут argumenti.ru.

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