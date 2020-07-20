Ей прочат должность в Москве, но не отрицается и возможность того, что она займет место в обновленном правительстве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В департамент общественных и внешних связей ХМАО после отпуска по уходу за ребенком возвращается его директор Елена Шумакова. В политических кругах ее знают как ближайшую соратницу губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которая работала с ней с думского периода нынешней главы региона. Свое возвращение Шумакова подтвердила в разговоре с журналистом URA.RU.

«Выхожу на работу, как заканчивается декрет, 26 числа. С этого дня я уже приступаю к исполнению обязанностей. Будет видно, с чего начну [работу]», — сообщила Шумакова.

Специалист по связям с общественностью, примкнувшая к Комаровой более 10 лет назад, считалась крайне влиятельной фигурой вплоть до своего ухода в декрет, рассказал URA.RU инсайдер из югорского «Белого дома».

«Формально она сохранила должность, но потеряла рычаги управления. В департаменте общественных и внешних связей за время ее отсутствия многое перестроено: запущены новые проекты, вернулись в повестку большие пресс-конференции. Изменилось и сформированное Шумаковой АУ „Открытый регион“, через который финансируются СМИ», — объясняет инсайдер, добавляя, что сейчас Шумаковой будет не просто взять департамент под контроль, учитывая, что за время ее отсутствия он был полностью обновлен.

Реформация коснулись не только системы и методов работы, но и кадровой политики некогда подконтрольных Шумаковой PR-игроков. Сразу после ее ухода уволились ее приближенные — Вера Царева и Ирина Лисютина, а Ирина Безносова, отвечавшая за международное сотрудничество, ушла на пенсию. Их места заняли экс-советник вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова Галина Липатова, Александр Деменко и Инна Арканова. Инсайдеры агентства добавляют, что в ближайшее время будет назначен и новый директор ОТРК «Югра».

«В правительстве не все верят в триумфальное возвращение Шумаковой. Ей прочат место либо в аппарате губернатора, либо она уйдет на повышение — в официальное представительство ХМАО в Москве», — делает прогноз информированный источник, напоминая, что после сентябрьских выборов губернатора ХМАО вряд ли Комарова продолжит работать с тем же составом команды.

Другой источник URA.RU считает, что потеряв одни рычаги влияния, Шумакова сохранила другие. «Нельзя забывать, что у Шумаковой осталось главное — ее отношения с губернатором. Ее ждут в том числе и как сильного игрока, за работой которого интересно наблюдать», — делится мнением инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что Шумакова в 2017 году по размеру своих доходов опередила губернатора Комарову. Находясь в декретном отпуске, Шумакова задекларировала больше всех остальных директоров департаментов.