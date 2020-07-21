Все торговые центры открыты, но масочный режим сохраняется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 21 июля, — 223-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 133-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 10 495 случаев заболевания COVID-19. 6 594 человека выздоровели. 223 жителя региона скончалось, из них 89 непосредственно от коронавируса.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 783 328 (+5 842) случаев заражения. Вылечились 562 384 пациента — 71% от заболевших. Умерли 12 580 человек — 1,6% от заразившихся.

Область не уходит с плато

Если в России отмечается снижение роста заболеваний COVID-19, то в Челябинской области пока рано говорить о такой тенденции. За минувшие сутки подтверждено 138 новых случаев, что на шесть больше, чем было накануне. Регион остается на плато по заболеваниям.

На излечении остается 3 637 человек. За сутки выписаны 106 человек, с начала пандемии выздоровело 6 594 пациентов. За сутки скончалось пять человек. У всех пятерых COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Пациентов долечат в психдиспансере

В Магнитогорске в областной психоневрологической больнице №5, которая находится в поселке Старая Магнитка, будет развернута база по долечиванию пациентов, которым ранее был диагностирован COVID-19. В областном минздраве подчеркивают, что речь идет только о тех, у кого тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Именно их будут долечивать в Старой Магнитке.

Пациенты психдиспансера не будут видеть новых соседей. Площади лечебного учреждения это позволяют. У психиатрической больницы имеются раздельные въезды и выезды для машин скорой помощи. Новое отделение будет на 90 коек.

Тенденции к снижению заболеваний пока нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Каслях не дали сместить больного политика

COVID-19 стал политическим вопросом в Каслях, где была госпитализирована в тяжелом состоянии спикер райсобрания Лариса Лобашова. Местные элиты решили воспользоваться случаем и сместить Лобашову с поста секретаря местного политсовета «Единой России». Секретарем хотели сделать судимого бизнесмена Дмитрия Протазанова.

Секретарь областного политсовета «ЕР», спикер заксобрания Владимир Мякуш вступился за Лобашову. Он заявил URA.RU, что смены партийного руководства в Каслях не будет. Что касается Лобашовой то, по словам Мякуша, ее состояние уже улучшилось и женщина пошла на поправку.

«Дня поля» не будет

В Челябинской области продолжают отменять массовые мероприятия, которые невозможно провести во время эпидемии. На этот раз речь идет о традиционном для аграриев «Дне поля». Этот праздник ежегодно в конце июля проходит в селе Тимирязевское Чебаркульского района.

Обычно в село со всей области везут племенных животных, аграрную технику. «В этом году мероприятия не будет, — сообщил URA.RU вице-губернатор Сергей Сушков. — Отменили из-за эпидемиологической ситуации».

Что ждет челябинцев в ближайшие дни

Из-за невозможности выехать за пределы России возрастает интерес к внутреннему туризму. Челябинской области, с ее озерами и национальными парками, надо ждать нового притока туристов. В том числе в нацпарке «Таганай» (Златоуст), куда из Екатеринбурга запускают прямой автобусный маршрут.

Для тех челябинцев, кто хочет провести отпуск за пределами региона, РЖД продолжает возобновлять рейсы на побережье Черного моря, приостановленные из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. С 26 июля в расписание вернули поезд №455/456 Челябинск — Новороссийск.

В регионе продолжает действовать масочный режим. При этом многие ограничения уже сняты. URA.RU напоминает о запретах и разрешениях, актуальных на это период карантина.