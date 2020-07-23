Текслер пригласил китайцев на саммит ШОС в Челябинск

Алексей Текслер вышел на связь с Китаем Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что форум глав стран ШОС состоится с 7 по 9 октября в Челябинске, если позволит эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. На форум он пригласил представителей Китая. Это заявление Текслер сделал 23 июля в режиме ВКС, в ходе диалога партии «Единая Россия» и Коммунистической партии Китая, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

«Алексей Текслер обратился к участникам диалога и с целью развития дальнейшего сотрудничества пригласил их в Челябинск на форум глав регионов стран-участниц ШОС, который должен пройти с 7 по 9 октября 2020 года, если позволит эпидемиологическая ситуация», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Мероприятие, в котором принял участие Текслер, прошло под руководством главы высшего совета партии «ЕР» Бориса Грызлова и заведующего международным отделом ЦК Коммунистической партии Китая Сун Тао. Эта встреча должна была пройти очно, в Челябинске, в рамках саммитов ШОС и БРИКС. Из-за пандемии COVID-19 диалог прошел в формате ВКС.

Год назад планировалось, что все мероприятия саммитов пройдут в Челябинске. Однако в июле 2019 года решено было перенести события с участием глав государств в Санкт-Петербург, поскольку прежнее руководство Челябинской области не успело подготовить необходимые площадки и отели.

За Челябинском сохранили более двух десятков мероприятий, в том числе в сфере культуры, спорта, бизнеса и медицины. Первые их них должны были состояться еще в начале мая. Все мероприятия стали переносить на более поздние сроки, в том числе и встречи президентов в Санкт-Петербурге.