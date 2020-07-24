Церковные власти надеются на скорейшее возвращение монастыря в лоно РПЦ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Законной настоятельницей Среднеуральского женского монастыря является игумения Варвара (Крыгина), назначенная Священным Синодом. Об этом заявили URA.RU в Екатеринбургской епархии в ответ на вопрос, кто возглавит монастырь после сегодняшнего лишения сана отца Сергия (Романова).

«Напоминаем, что лишенный священнического сана схимонах Сергий своевольно удерживает женский монастырь. В епархии неоднократно отмечали, что восстановление мирной жизни обители возможно лишь с возвращением игумении Варвары, для чего схимонаху Сергию необходимо покинуть женский монастырь», — прокомментировали представители Екатеринбургской епархии.

Они не сомневаются, что Среднеуральский монастырь будет возвращён в лоно РПЦ. Как писало URA.RU, патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда о лишении сана монаха Сергия (Романова). Опальный монах нарушил запрет правящего архиерея на совершение богослужений и выход за пределы Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения. В РПЦ посчитали это нарушением присяги при поставлении в пресвитерский сан. Ранее Сергий (Романов) призвал открыть храмы и предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. После побега из монастыря игуменьи и нескольких монахинь, бывший схиигумен фактически силой захватил монастырь при содействии своих последователей.