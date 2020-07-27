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Самое актуальное в Пермском крае на 27 июля. Группа людей спасла женщину от утопления, три курорта возобновят работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. г. Пермь, отдых, пляж, пермь
Сразу три курорта откроются с 27 июля в Пермском крае Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермяки спасли женщину от утопления — с 27 июля открываются местные курорты — мусорного оператора приватизируют — под Соликамском разгорелся лесной пожар. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 27 июля — в обзоре URA.RU:

Несколько десятков человек спасли женщину от утопления

  • Около 30 человек 25 июля спасли женщину, которая купалась в Каме и чуть не утонула. Они встали в живую цепочку и достали женщину по скользкому склону набережной. После этого женщине оказали первую помощь и передали ее врачам скорой помощи.

В Прикамье откроются три санатория

  • Пермские курорты «Усть-Качка», «Ключи» и «Красный яр» возобновят работу с 27 июля. При этом с гостей при заезде не будут требовать прохождения тестов на коронавирус, но всем приезжающим будут измерять температуру. Для посещения санаториев необходимо будет предоставить справку об отсутствии контактов с зараженными коронавирусом в течение 14 дней. Срок давности справки должен быть не более 3 дней.

В Прикамье приватизируют «Теплоэнерго»

  • Власти Пермского края намерены приватизировать единого краевого мусорного оператора ПК ГУП «Теплоэнерго». Об этом 25 июля сообщил источник в правительстве края. По его данным, «Теплоэнерго» до конца текущего года будет реорганизовано в акционерное общество.

Под Соликамском начался лесной пожар

  • В районе деревни Кузнецово под Соликамском начался лесной пожар на площади около 10 гектаров. Тушение пожара координирует Пермский лесопожарный центр, но при необходимости к устранению возгорания присоединятся пожарные части Прикамья.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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