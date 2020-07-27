Сразу три курорта откроются с 27 июля в Пермском крае
Пермяки спасли женщину от утопления — с 27 июля открываются местные курорты — мусорного оператора приватизируют — под Соликамском разгорелся лесной пожар. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 27 июля — в обзоре URA.RU:
Несколько десятков человек спасли женщину от утопления
- Около 30 человек 25 июля спасли женщину, которая купалась в Каме и чуть не утонула. Они встали в живую цепочку и достали женщину по скользкому склону набережной. После этого женщине оказали первую помощь и передали ее врачам скорой помощи.
В Прикамье откроются три санатория
- Пермские курорты «Усть-Качка», «Ключи» и «Красный яр» возобновят работу с 27 июля. При этом с гостей при заезде не будут требовать прохождения тестов на коронавирус, но всем приезжающим будут измерять температуру. Для посещения санаториев необходимо будет предоставить справку об отсутствии контактов с зараженными коронавирусом в течение 14 дней. Срок давности справки должен быть не более 3 дней.
В Прикамье приватизируют «Теплоэнерго»
- Власти Пермского края намерены приватизировать единого краевого мусорного оператора ПК ГУП «Теплоэнерго». Об этом 25 июля сообщил источник в правительстве края. По его данным, «Теплоэнерго» до конца текущего года будет реорганизовано в акционерное общество.
Под Соликамском начался лесной пожар
- В районе деревни Кузнецово под Соликамском начался лесной пожар на площади около 10 гектаров. Тушение пожара координирует Пермский лесопожарный центр, но при необходимости к устранению возгорания присоединятся пожарные части Прикамья.