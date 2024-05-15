В Европе согласовали запрет «Российской газеты», «Известий» и РИА Новости

РИАН: запрет на вещание в ЕС российских СМИ могут утвердить на следующей неделе
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Ожидается, что новые ограничения против российских СМИ будут введены вместе с 14-м пакетом санкций Фото:
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Европейские послы договорились запретить «Российскую газету», «Известия» и РИА Новости на территории Евросоюза. Окончательное решение на более высоком уровне может быть утверждено уже на следующей неделе. Об этом заявил РИА Новости европейский источник.

«Послы ЕС достигли политической договоренности о запрете доступа к четырем российским СМИ — двум газетам и одному новостному агентству, а также порталу Voice of Europe», — заявил источник. В списке: РИА Новости, «Известия», «Российская газета» и другие. Сейчас эта мера должна быть утверждена главами МИД Евросоюза.

Скорее всего, они будут запрещены в рамках 14-го пакета санкций. Его обсуждение еще идет.

Ранее ЕС ввел санкции против крупнейших СМИ России, запретив их вещание в Европе. При этом это было сделано без обращения в нужные органы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров был поражен, что Запад стал вводить санкции против журналистов, а также спортсменов и работников культуры.

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Европейские послы договорились запретить «Российскую газету», «Известия» и РИА Новости на территории Евросоюза. Окончательное решение на более высоком уровне может быть утверждено уже на следующей неделе. Об этом заявил РИА Новости европейский источник. «Послы ЕС достигли политической договоренности о запрете доступа к четырем российским СМИ — двум газетам и одному новостному агентству, а также порталу Voice of Europe», — заявил источник. В списке: РИА Новости, «Известия», «Российская газета» и другие. Сейчас эта мера должна быть утверждена главами МИД Евросоюза. Скорее всего, они будут запрещены в рамках 14-го пакета санкций. Его обсуждение еще идет. Ранее ЕС ввел санкции против крупнейших СМИ России, запретив их вещание в Европе. При этом это было сделано без обращения в нужные органы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров был поражен, что Запад стал вводить санкции против журналистов, а также спортсменов и работников культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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