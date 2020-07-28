Свердловские единороссы готовы получить 13 сентября всю власть

«Единая Россия» стала единственной партией, которая выдвинула 26 кандидатов на 26 вакантных мандатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На ближайших осенних выборах партия «Единая Россия» решила занять все вакантные мандаты в Свердловской области. Речь идет о 26 кандидатах из народа, которые уже прошли отбор и проверку на отсутствие судимостей, рассказал URA.RU секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий.

В Единый день голосования 13 сентября в области пройдут думские выборы сразу в нескольких муниципалитетах — Махнево, Асбесте, Гари, Сысерти, Карпинске, Каменск-Уральском, Нижнем Тагиле и Алапаевске. Также состоятся довыборы депутата Законодательного собрания по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу. Всего в регионе вакантны 26 мандатов. «Единая Россия» стала единственной партией, которая выдвинет своего кандидата на каждый. Среди них — педагоги, медработники, руководители культурных учреждений, пенсионеры и представители рабочих профессий.

По словам Шептия, к подбору каждого кандидата партия подошла индивидуально. Смотрели на опыт, авторитет и особенно на чистоту перед законом. К участию в праймериз партия допускала только тех, кто предоставил справки об отсутствии судимости.

«Наши кандидаты настроены вести активную избирательную кампанию, собирать наказы жителей. Уверен, что в Единый день голосования 13 сентября наши коллеги сумеют оправдать доверие людей и победить. Мы желаем всем вести кампанию честно, открыто и добиться заслуженного результата. Выдвижение наших кандидатов на все вакантные депутатские мандаты — это хороший задел в преддверии большой кампании по выборам в Госдуму и Законодательное Собрание, которые состоятся в 2021 году», — резюмировал Виктор Шептий.