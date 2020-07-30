Чистая прибыль «НОВАТЭКа» упала в 40 раз

Потери «НОВАТЭКа» связывают с пандемией и проблемами на рынке газа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В первом полугодии 2020 года чистая прибыль «НОВАТЭКа» сократилась в 41 раз. Годом ранее к июлю компания заработала 450 млрд рублей, теперь этот показатель равен 10 млрд рублей, следует из свежего финансового отчета. Специалисты полагают, что аномальное сокращение вызвано одновременным действием двух факторов — пандемией коронавируса и падением цен на газоконденсат.

Заработок «НОВАТЭКа» зависит от потребления природных жидких углеводородов, которые с недавнего времени серьезно просели в цене в Европе, объяснил источник URA.RU в топливно-энергетическом комплексе ЯНАО. «Большая часть их бизнеса — так называемый „жирный газ“, газоконденсат. И большое падение прибыли напрямую связано с его удешевлением. А поскольку на российском рынке конденсат серьезно не дешевел, причина только в падении цен на европейском рынке, где падение идет уже давно», — пояснил собеседник агентства.

Эту версию подтверждает и экономист Константин Селянин, добавляя, что свой отпечаток наложила пандемия. «Сказалась история с коронавирусом, когда, помимо прочего, сократилось потребление газа и в России, и в Европе. Продолжается экспансия сжиженного газа из разных стран, и Европа стремительно пытается отказаться от российского газа. И все это привело к двум вещам: снижению цены и снижению объемов», — заявил URA.RU Селянин.

Экономист предположил, что второе полугодие может быть для «НОВАТЭКа» более успешным, чем первое. Сказывается то, что мир постепенно выходит из ограничений по коронавирусу. «Но если продолжится падение цен, то ситуацию будет очень сложно исправить», — заключил Селянин.

В пресс-службе «НОВАТЭКа» также указали на сложение нескольких негативных факторов. В компании говорят, что распространение коронавируса повлекло за собой потрясение на мировых рынках. «Это негативное экономическое воздействие привело к снижению спроса на нефть, природный газ и нефтепродукты, что вместе с увеличением предложения нефти в результате отмены соглашения по добыче ОПЕК+ в первом квартале 2020 года обусловили падение мировых цен на углеводороды», — сообщили в «НОВАТЭКе».

«НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Месторождения и участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. «НОВАТЭКу» также принадлежит проект «Ямал СПГ», запущенный в 2017 году. По итогам первого квартала 2020 года компания отчиталась о росте чистой прибыли в четыре раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.