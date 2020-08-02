Челябинские VIP, снятые с выборов, не дошли до суда

Константин Толкачев передумал судиться с облизбиркомом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Никто из кандидатов, снятых с выборов в Законодательное собрание Челябинской области по одномандатным округам, не стал подавать в суд с требованием отменить решение об отказе в регистрации. Как сообщили URA.RU в облизбиркоме, срок подачи заявлений в суд истек 2 августа.

«Теоретически 2 августа вечером кто-то мог бы заявления отправить почтой. Но нам таких уведомлений из суда не поступало», — пояснил председатель облизбиркома Сергей Обертас. Ближайшее заседание, связанное с выборами, состоится 6 августа по иску регионального отделения партии «За правду», которое просит восстановить в списках двух своих кандидатов. Поводом для снятия стало наличие у одного из кандидатов вида на жительство в Чехии. Других исков в производстве суда нет.

Среди тех, кого не допустили до выборов по одномандатным округам — два действующих депутата заксобрания региона. Это руководитель регионального отделения Партии Роста Валихан Тургумбаев и подавший заявление как самовыдвиженец Константин Толкачев. Оба стали фигурантами уголовных дел. Дело Толкачева, обвиняемого в неуплате налогов и мошенничестве, уже слушается в суде, из-за чего он приостановил членство в «Единой России». В отношении Тургумбаева расследуется дело о картельном сговоре. К выборам по одномандатному округу также не допустили руководителя регионального отделения Партии Роста Степана Фирстова.

По данным URA.RU, все трое раньше заявляли, что будут оспаривать решение облизбикома. В суд от них исков не поступило. «Я не буду это комментировать», — заявил URA.RU Толкачев. Отказался от комментариев и Фирстов. Тургумбаев на звонок не ответил.

Кроме того, так и не поступил иск от партии «Яблоко», чьи списки отказались заверить в облизбиркоме из-за большого количества брака в подписных листах. 4 августа жалобу челябинского «Яблока» должны рассмотреть в ЦИК РФ. Как заявил URA.RU лидер челябинских «яблочников» Ярослав Щербаков, в суд будет подано заявление, если жалобу в Москве отклонят. Только судиться придется уже с ЦИК РФ.

Выборы в челябинское ЗСО состоятся с 11 по 13 сентября. Жители региона должны выбрать 60 депутатов. Из них половину — по партийным спискам.