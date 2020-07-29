Челябинского кандидата сняли с выборов из-за связей с Чехией

Старый вид на жительство в Чехии стал поводом для снятия двух кандидатов с выборов Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В Челябинский областной суд поступил иск к облизбиркому от регионального отделении партии «За правду». Партия Захара Прилепина просит восстановить в списках кандидатов в заксобрание региона Игоря Емельянова и Сергея Бобылева. Поводом для снятия обоих с выборов стало наличие у Емельянова вида на жительство в Чехии. Иск принят к производству 29 июля, в день приезда Прилепина в Челябинск.

«На момент регистрации списков партии „За правду“ по данным ГУ МВД у Емельянова был вид на жительство в Чехии, — пояснили URA.RU в облизбиркоме. — Это и стало основанием для отказа в регистрации. Емельянов входил в территориальную группу, в составе которой был Бобылев. Так как в одной группе не может быть меньше двух человек, Бобылев также утратил право на регистрацию». Остальные списки партии прошли регистрацию. Лидер партии, писатель Прилепин, сам возглавил списки.

Директор ООО «РЭККОМ» Игорь Емельянов заявил, что у него вид на жительство в Чехии давно истек. Он и директор споршколы в Троицке Сергей Бобылев подали на избирком в суд. «Мы руководствовались данными полиции, — пояснили URA.RU в избиркоме. — Если Емельянов представит суду что вид на жительство в Чехии истек, их обоих восстановят в списках». Второй кандидат, Бобылев, в молодости был судим за грабеж, но сведения о судимости он указал. Рассмотрение иска состоится 6 августа.

Вечером 29 июля Прилепин приедет в Челябинск. Он встретится с кандидатами от партии, а 30 июля проведет пресс-конференцию. На выборах в челябинское ЗСО в сентябре жители выберут 60 депутатов, из них половину по партийным спискам. По спискам к выборам допущены партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива».