Василий Зорин считает, что это первая фаза агитации за «Единую Россию» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинск заполонила агитация участников предвыборной кампании в заксобрание области. До августа в столице региона практически не было политической рекламы, зато сейчас ею занята большая часть баннеров, передает корреспондент URA.RU.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завкафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ Василий Зорин объяснил, почему активная банерная кампания началась только сейчас. «У каждого избирательного объединения своя стратегия. „Партия Роста“ и „За правду“ не имеют достаточной узнаваемости. Для них баннерная программа — инструмент ее повышения, поэтому идут ковровым путем, размещаются, исходя из имеющихся средств», — рассказывает эксперт.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политолог отмечает, что у «Единой России» баннерная агитация идет без прямой рекламы партии. В центре внимания — лидер общеобластного списка кандидатов губернатор Алексей Текслер, который обращается к избирателю с вопросом, в котором скрыт призыв поддержать его, как лидера региона.



«Мы видим, как реализуется стратегия тизерной рекламы. Не удивлюсь, если через какое-то время увидим смену поверхностей „ЕР“, на которой будет ответ, который зашифрован в послании. Это двухходовка. Такой коммуникативный ход. Он достаточно хорошо известен в маркетинге. Задача — привлечь внимание, возбудить интерес, чтобы избиратель сам себе задавал вопрос, который обозначен в рекламе», — продолжает собеседник.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперт поделился, что ЛДПР размечает свою рекламу вне зависимости от выборов. «ЛДПР размещаются постоянно. У них длительные договоры с федеральными подрядчиками. Сейчас увеличили объем, появились баннеры с обращением [лидера партии Владимира] Жириновского к челябинцам. Расширение баннерной сети связано с появившимися финансовыми возможностями», — считает Василий Зорин.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Финансовый фактор повлиял и на коммунистов, разместивших баннеры несколько дней назад, продолжает собеседник. «У КПРФ только недавно появились баннеры. Вряд ли это сознательный расчет. Думаю, что и коммунисты исходили из финансовых соображений», — полагает политолог.

Зорин обратил внимание, что раньше всех начала избирательную кампанию «Справедливая Россия». «У эсеров баннерная кампания началась с конца мая — начала июня. Она была связана с тем, чтобы пожилым людям в эпидемию уделяли особое внимание. Сейчас уже идет агитация», — добавил он.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. 30 депутатов изберут по партийным спискам, еще столько же — в одномандатных округах. К выборам в ЗСО допущены девять партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива».