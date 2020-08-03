Свердловские медики не получили «коронавирусные» деньги

Медики в двух больницах региона заявили о том, что не получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами, которые больны коронавирусом. Отвечая на вопрос URA.RU о том, проверяется ли соответствующая жалоба медсестер Госпиталя ветеранов войн, замгубернатора Павел Креков сообщил, что на отсутствие компенсаций пожаловались также сотрудники ЦГБ Верхней Салды.
«Если выплаты любые не будут выплачены — разберемся. Но никаких перебоев с поступлением средств из бюджета нет — ни на федеральном, ни на региональном уровне. Причин может быть две: первая — недоработки учреждения. Если такие есть, то у этих недоработок есть фамилии и должности, мы разберемся. [Вторая причина] — в двадцати процентах мы обнаруживаем, что люди не знают, кому должны быть выплаты сделаны. Они выплачиваются тем, кто имеет непосредственное отношение к COVID-инфекции. Иногда обращаются <…>, например, из стоматологий. Но бывают и справедливые претензии», — заявил на брифинге Павел Креков.
Стимулирующие выплаты врачам Владимир Путин анонсировал на совещании 8 апреля. У врачей они составляют 80 тысяч рублей в месяц, у фельдшеров и медсестер — 50 тысяч, у младшего медперсонала — 25 тысяч. Задержка в поступлении средств медикам стала причиной критики со стороны главы государства.
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