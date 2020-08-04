Авторитетный бизнесмен посягнул на округ спикера Заксобрания

Анна Асанова наращивает политическую активность в Богдановиче Фото: Facebook Анны Асановой

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Авторитетный свердловский бизнесмен, играющий заметную роль в свердловской политике, может заметно осложнить предстоящую предвыборную кампанию спикеру свердловского заксобрания Людмиле Бабушкиной. По данным источника URA.RU, предприниматель финансирует деятельность оппозиционного депутата гордумы Богдановича Анны Асановой. Впрочем, предположил собеседник агентства, Асанову могут использовать «в темную», и о происхождении финансов она не знает.

Политолог Михаил Коробельников не исключает, что вышеупомянутый авторитетный бизнесмен в 2021 году постарается провести целый пул своих кандидатов в свердловское заксобрание, как это было на выборах в Екатеринбургскую гордуму в 2018 году. «Один депутат ничего не решает, решает группа. Делать ставку на одного политика смысла нет, проще вложить деньги в элитные договоренности, повышение своих лоббистских возможностей», — отметил Михаил Коробельников. В связи с этим можно ждать появления выдвиженцев бизнесмена и в других избирательных округах. Однако затраты на кампанию могут оказаться непропорциональны полученным бонусам.

Источник в Богдановиче отмечает, что Асанову хорошо знают в этом городе, а вот в других крупных территориях избирательного округа — Талице, Камышловском районе и поселке Пышма — узнаваемость у нее пока низкая, поэтому в штабе Людмилы Бабушкиной ее не принимают всерьез. Сама спикер в разговоре с корреспондентом URA.RU дала понять, что не считает Асанову конкурентом. «Мало что о ней знаю и не интересуюсь», — заявила она. Анна Асанова не ответила на вопрос о своих электоральных планах.

Как писало URA.RU, Асанова «засветилась» в теме конфликта между коллективом и руководством городской больницы Богдановича, поднятой лидером «Альянса врачей» Анастасией Васильевой.