12 апреля 2025

Сильный пожар охватил заброшенное здание в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, горит заброшенный интернат
По словам очевидцев, горит заброшенный интернат Фото:

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев загорелось заброшенное здание, спасатели уже прибыли на место ЧП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. 

«Сортировка снова горит! Пожарные на месте, подробности неизвестны. Горит заброшенный интернат», — рассказали свидетели telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в МЧС за комментарием. Ответ будет опубликован как только поступит.

Обновлено 22:35. «В 21:20 поступило сообщение о возгорание кровли по адресу улица Пехотинцев 4Ак1. По прибытию на место было обнаружено, что открытым пламенем горит кровля на площади 100 квадратных метров. На тушение участвовало восемь единиц техники и 30 человек личного состава. На данный момент пожар локализован, погибших и пострадавших нет», — сообщили в МЧС корреспонденту URA.RU.

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В Екатеринбурге на улице Пехотинцев загорелось заброшенное здание, спасатели уже прибыли на место ЧП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.  «Сортировка снова горит! Пожарные на месте, подробности неизвестны. Горит заброшенный интернат», — рассказали свидетели telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в МЧС за комментарием. Ответ будет опубликован как только поступит. Обновлено 22:35. «В 21:20 поступило сообщение о возгорание кровли по адресу улица Пехотинцев 4Ак1. По прибытию на место было обнаружено, что открытым пламенем горит кровля на площади 100 квадратных метров. На тушение участвовало восемь единиц техники и 30 человек личного состава. На данный момент пожар локализован, погибших и пострадавших нет», — сообщили в МЧС корреспонденту URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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