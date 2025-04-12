В Екатеринбурге на улице Пехотинцев загорелось заброшенное здание, спасатели уже прибыли на место ЧП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Сортировка снова горит! Пожарные на месте, подробности неизвестны. Горит заброшенный интернат», — рассказали свидетели telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в МЧС за комментарием. Ответ будет опубликован как только поступит.
Обновлено 22:35. «В 21:20 поступило сообщение о возгорание кровли по адресу улица Пехотинцев 4Ак1. По прибытию на место было обнаружено, что открытым пламенем горит кровля на площади 100 квадратных метров. На тушение участвовало восемь единиц техники и 30 человек личного состава. На данный момент пожар локализован, погибших и пострадавших нет», — сообщили в МЧС корреспонденту URA.RU.
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