Губернатор Паслер поздравил свердловчан с Днем космонавтики

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днем космонавтики, отметив важную роль области в развитии отросли. Поздравление появилось в его соцсетях.
«Свердловская область традиционно вносит весомый вклад в развитие отечественной космонавтики и укрепление лидерства России в освоении космоса. Помимо производства высокотехнологичной продукции, разработки передовых решений, активно ведется обучение молодежи, чтобы кадровый фонд страны полнился талантливыми инженерами-конструкторами», — отметил губернатор в своем telegram-канале. Он напомнил, что полет Юрия Гагарина стал важной вехой в истории человечества, определившей развитие научных и технологических направлений на десятилетия вперед.
Также Паслер выразил гордость за уральских космонавтов Сергея Прокопьева и Андрея Федяева. Губернатор уверен, что будущее региона и всей страны будет связано с новыми достижениями в освоении космоса, благодаря усилиям и талантам миллионов людей, в том числе местных специалистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!