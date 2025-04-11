11 апреля 2025

Губернатор Паслер поздравил свердловчан с Днем космонавтики

© Служба новостей «URA.RU»
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Паслер отметил роль Свердловской области в освоении космоса
Паслер отметил роль Свердловской области в освоении космоса Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днем космонавтики, отметив важную роль области в развитии отросли. Поздравление появилось в его соцсетях. 

«Свердловская область традиционно вносит весомый вклад в развитие отечественной космонавтики и укрепление лидерства России в освоении космоса. Помимо производства высокотехнологичной продукции, разработки передовых решений, активно ведется обучение молодежи, чтобы кадровый фонд страны полнился талантливыми инженерами-конструкторами», — отметил губернатор в своем telegram-канале. Он напомнил, что полет Юрия Гагарина стал важной вехой в истории человечества, определившей развитие научных и технологических направлений на десятилетия вперед.

Также Паслер выразил гордость за уральских космонавтов Сергея Прокопьева и Андрея Федяева. Губернатор уверен, что будущее региона и всей страны будет связано с новыми достижениями в освоении космоса, благодаря усилиям и талантам миллионов людей, в том числе местных специалистов.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днем космонавтики, отметив важную роль области в развитии отросли. Поздравление появилось в его соцсетях.  «Свердловская область традиционно вносит весомый вклад в развитие отечественной космонавтики и укрепление лидерства России в освоении космоса. Помимо производства высокотехнологичной продукции, разработки передовых решений, активно ведется обучение молодежи, чтобы кадровый фонд страны полнился талантливыми инженерами-конструкторами», — отметил губернатор в своем telegram-канале. Он напомнил, что полет Юрия Гагарина стал важной вехой в истории человечества, определившей развитие научных и технологических направлений на десятилетия вперед. Также Паслер выразил гордость за уральских космонавтов Сергея Прокопьева и Андрея Федяева. Губернатор уверен, что будущее региона и всей страны будет связано с новыми достижениями в освоении космоса, благодаря усилиям и талантам миллионов людей, в том числе местных специалистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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