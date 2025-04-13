13 апреля 2025
12 апреля 2025

Синоптики рассказали, какая погода ждет свердловчан на следующей неделе

В Свердловской области ожидается похолодание на следующей неделе
© Служба новостей «URA.RU»
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На неделе стоит ожидать мокрый снег и дождь
На неделе стоит ожидать мокрый снег и дождь Фото:

В Свердловской области ожидается прохладная погода с температурой, которая будет ниже климатической нормы. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».

«Новая неделя существенного потепления не обещает — северо-западные воздушные потоки несут прохладу. Температура воздуха в Свердловской области будет около и на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Осадков немного, в основном небольшие и кратковременные, лишь в конце недели возможны умеренные осадки (мокрый снег, дождь)», — говорится в прогнозе, опубликованном в telegram-канале Гидрометцентра.

14 апреля в Свердловской области температура ночью опуститься до -9 на севере, днем будет до +8 градусов. Ветер будет 3-8 метров в секунду с порывами 13 метров в секунду, а также ожидаются небольшие осадки, преимущественно мокрый снег с дождем. В Екатеринбурге температура ночью будет нулевой, днем до +7 градусов.

15 апреля в области и Екатеринбурге прогнозируется переменная облачность без осадков, а температура воздуха днем может достигать до +12 градусов. 16 апреля в области осадки уже будут — местами немного мокрого снега и дождя. Температура +13 градусов днем, ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.

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В Свердловской области ожидается прохладная погода с температурой, которая будет ниже климатической нормы. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр». «Новая неделя существенного потепления не обещает — северо-западные воздушные потоки несут прохладу. Температура воздуха в Свердловской области будет около и на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Осадков немного, в основном небольшие и кратковременные, лишь в конце недели возможны умеренные осадки (мокрый снег, дождь)», — говорится в прогнозе, опубликованном в telegram-канале Гидрометцентра. 14 апреля в Свердловской области температура ночью опуститься до -9 на севере, днем будет до +8 градусов. Ветер будет 3-8 метров в секунду с порывами 13 метров в секунду, а также ожидаются небольшие осадки, преимущественно мокрый снег с дождем. В Екатеринбурге температура ночью будет нулевой, днем до +7 градусов. 15 апреля в области и Екатеринбурге прогнозируется переменная облачность без осадков, а температура воздуха днем может достигать до +12 градусов. 16 апреля в области осадки уже будут — местами немного мокрого снега и дождя. Температура +13 градусов днем, ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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