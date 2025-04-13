Трассу между Тюменью и Екатеринбургом ждет полное перекрытие

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Трассу перекроют ночью на час
Трассу перекроют ночью на час Фото:

На автодороге Екатеринбург — Тюмень в ночь с 13 на 14 апреля на час будет полностью остановлено движение транспорта.

«На автомобильной дороге Екатеринбург — Тюмень с 13-го на 14-е апреля полностью остановят движение. Правда, всего на час и в ночное время», — сообщили в telegram-канале Главного управления строительства региона.

Остановка движения произойдет у ЖК «Московский дворик». Здесь запланированы подъем и монтирование пролетного строения надземного пешеходного перехода. Позднее на Московском тракте появится еще один надземный переход у ЖК «Колумб».

На месте будут дежурить два наряда ДПС. Ориентировочно, движение будет ограничено 14 апреля с 00:55 до 02:00 часов.

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На автодороге Екатеринбург — Тюмень в ночь с 13 на 14 апреля на час будет полностью остановлено движение транспорта. «На автомобильной дороге Екатеринбург — Тюмень с 13-го на 14-е апреля полностью остановят движение. Правда, всего на час и в ночное время», — сообщили в telegram-канале Главного управления строительства региона. Остановка движения произойдет у ЖК «Московский дворик». Здесь запланированы подъем и монтирование пролетного строения надземного пешеходного перехода. Позднее на Московском тракте появится еще один надземный переход у ЖК «Колумб». На месте будут дежурить два наряда ДПС. Ориентировочно, движение будет ограничено 14 апреля с 00:55 до 02:00 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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