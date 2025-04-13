Трассу между Тюменью и Екатеринбургом ждет полное перекрытие

На автодороге Екатеринбург — Тюмень в ночь с 13 на 14 апреля на час будет полностью остановлено движение транспорта.
«На автомобильной дороге Екатеринбург — Тюмень с 13-го на 14-е апреля полностью остановят движение. Правда, всего на час и в ночное время», — сообщили в telegram-канале Главного управления строительства региона.
Остановка движения произойдет у ЖК «Московский дворик». Здесь запланированы подъем и монтирование пролетного строения надземного пешеходного перехода. Позднее на Московском тракте появится еще один надземный переход у ЖК «Колумб».
На месте будут дежурить два наряда ДПС. Ориентировочно, движение будет ограничено 14 апреля с 00:55 до 02:00 часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.