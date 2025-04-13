Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков впервые сыграет главную роль

Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков впервые снялся в главной роли. Его можно будет увидеть в роли отца семейства в сериале «Киловаттино» на СТС.
По сюжету сериала, описание которого есть на Кинопоиске, учительница из маленького города, Ольга Голубева, стала жертвой мошенников, в результате чего она оказалась должна банку три миллиона рублей. Попытка ее мужа Вадима, роль которого исполняет Рожков, решить финансовую проблему путем продажи семейного дома в деревне не принесла успехов. Выход из ситуации предлагает сын пары Жорик — надо организовать ферму для майнинга криптовалюты, воспользовавшись низкими тарифами на электроэнергию в деревне.
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