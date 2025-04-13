13 апреля 2025
12 апреля 2025

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков впервые сыграет главную роль

© Служба новостей «URA.RU»
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Актер ранее не снимался в главных ролях
Актер ранее не снимался в главных ролях Фото:

Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков впервые снялся в главной роли. Его можно будет увидеть в роли отца семейства в сериале «Киловаттино» на СТС.

По сюжету сериала, описание которого есть на Кинопоиске, учительница из маленького города, Ольга Голубева, стала жертвой мошенников, в результате чего она оказалась должна банку три миллиона рублей. Попытка ее мужа Вадима, роль которого исполняет Рожков, решить финансовую проблему путем продажи семейного дома в деревне не принесла успехов. Выход из ситуации предлагает сын пары Жорик — надо организовать ферму для майнинга криптовалюты, воспользовавшись низкими тарифами на электроэнергию в деревне.

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Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков впервые снялся в главной роли. Его можно будет увидеть в роли отца семейства в сериале «Киловаттино» на СТС. По сюжету сериала, описание которого есть на Кинопоиске, учительница из маленького города, Ольга Голубева, стала жертвой мошенников, в результате чего она оказалась должна банку три миллиона рублей. Попытка ее мужа Вадима, роль которого исполняет Рожков, решить финансовую проблему путем продажи семейного дома в деревне не принесла успехов. Выход из ситуации предлагает сын пары Жорик — надо организовать ферму для майнинга криптовалюты, воспользовавшись низкими тарифами на электроэнергию в деревне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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