13 апреля 2025
12 апреля 2025

Коллекция монет и банкнот продается за один миллиард рублей в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В коллекции можно найти монеты 14 века
В коллекции можно найти монеты 14 века Фото:

В Екатеринбурге продается коллекция монет и банкнот за один миллиард рублей. Ее собирали почти 20 лет. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Продажа исключительно целиком. Эта коллекция — это 18 лет моей жизни, и каждая монета — это история», — делится продавец. 

В коллекции можно найти банкноты и монеты из разных стран мира и эпох. В собрании есть купюры из Российской империи  и Германской империи, а также древние монеты 14 века.

В коллекции можно заметить «чешуйки» - монеты 14 века
В коллекции можно заметить «чешуйки» - монеты 14 века
Фото:
Можно заметить старинные банкноты
Можно заметить старинные банкноты
Фото:
Есть банкноты начала прошлого столетия
Есть банкноты начала прошлого столетия
Фото:

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В Екатеринбурге продается коллекция монет и банкнот за один миллиард рублей. Ее собирали почти 20 лет. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продажа исключительно целиком. Эта коллекция — это 18 лет моей жизни, и каждая монета — это история», — делится продавец.  В коллекции можно найти банкноты и монеты из разных стран мира и эпох. В собрании есть купюры из Российской империи  и Германской империи, а также древние монеты 14 века.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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