В коллекции можно найти монеты 14 века
В Екатеринбурге продается коллекция монет и банкнот за один миллиард рублей. Ее собирали почти 20 лет. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Продажа исключительно целиком. Эта коллекция — это 18 лет моей жизни, и каждая монета — это история», — делится продавец.
В коллекции можно найти банкноты и монеты из разных стран мира и эпох. В собрании есть купюры из Российской империи и Германской империи, а также древние монеты 14 века.
В коллекции можно заметить «чешуйки» - монеты 14 века
Можно заметить старинные банкноты
Есть банкноты начала прошлого столетия
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