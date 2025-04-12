12 апреля 2025

«Мама вызвала скорую»: в Екатеринбурге школьницы на электросамокате сбили ребенка

В Екатеринбурге две школьницы на электросамокате сбили ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, сбитому ребенку понадобилась помощь медиков
По словам очевидцев, сбитому ребенку понадобилась помощь медиков Фото:

В Екатеринбурге на улице Культуры, 10 две девочки на электросамокате сбили ребенка. Об этом telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург» рассказал очевидец.

«Мама ребенка вызвала скорую, так как у него травма головы», — говорится в сообщении. Сами школьницы поспешили уехать с места происшествия. По словам очевидца, на вид им около 12-13 лет. Сбитому ребенку около 10-ти.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минздрав Свердловской области. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.

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В Екатеринбурге на улице Культуры, 10 две девочки на электросамокате сбили ребенка. Об этом telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург» рассказал очевидец. «Мама ребенка вызвала скорую, так как у него травма головы», — говорится в сообщении. Сами школьницы поспешили уехать с места происшествия. По словам очевидца, на вид им около 12-13 лет. Сбитому ребенку около 10-ти. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минздрав Свердловской области. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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