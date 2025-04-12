«Мама вызвала скорую»: в Екатеринбурге школьницы на электросамокате сбили ребенка

По словам очевидцев, сбитому ребенку понадобилась помощь медиков
В Екатеринбурге на улице Культуры, 10 две девочки на электросамокате сбили ребенка. Об этом telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург» рассказал очевидец.
«Мама ребенка вызвала скорую, так как у него травма головы», — говорится в сообщении. Сами школьницы поспешили уехать с места происшествия. По словам очевидца, на вид им около 12-13 лет. Сбитому ребенку около 10-ти.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минздрав Свердловской области. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.
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