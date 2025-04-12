Глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Морозов поблагодарил мать гвардии лейтенанта за достойную службу ее сына в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.
«Константин Браславец служит примером высоких нравственных качеств, верности войсковому братству, долгу и чести. Вся Свердловская область по праву гордится стойкостью и отвагой земляков-уральцев, которые мужественно выполняют свой ратный долг в ходе проведения Специальной военной операции», — подчеркнул Андрей Морозов.
Светлане Шевелевой передали благодарственное письмо от Министерства общественной безопасности Свердловской области, вручили цветы и поблагодарили от имени губернатора региона за достойное воспитание сына. В церемонии также принял участие дедушка бойца Сергей Браславец. В завершение встречи Морозов пожелал семье бойца крепкого здоровья и скорейшего возвращения Константина домой.
Ранее подобные благодарности получили семьи бойцов СВО из Нижнего Тагила. Встречу с семьями провел лично мэр города.
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