12 апреля 2025

В Екатеринбурге матери бойца СВО вручили букет цветов и благодарность за сына. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благодарственное письмо вручил глава администрации Верх-Исетского района
Благодарственное письмо вручил глава администрации Верх-Исетского района Фото:

Глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Морозов поблагодарил мать гвардии лейтенанта за достойную службу ее сына в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.

«Константин Браславец служит примером высоких нравственных качеств, верности войсковому братству, долгу и чести. Вся Свердловская область по праву гордится стойкостью и отвагой земляков-уральцев, которые мужественно выполняют свой ратный долг в ходе проведения Специальной военной операции», — подчеркнул Андрей Морозов.

Светлане Шевелевой передали благодарственное письмо от Министерства общественной безопасности Свердловской области, вручили цветы и поблагодарили от имени губернатора региона за достойное воспитание сына. В церемонии также принял участие дедушка бойца Сергей Браславец. В завершение встречи Морозов пожелал семье бойца крепкого здоровья и скорейшего возвращения Константина домой.

Ранее подобные благодарности получили семьи бойцов СВО из Нижнего Тагила. Встречу с семьями провел лично мэр города.

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Глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Морозов поблагодарил мать гвардии лейтенанта за достойную службу ее сына в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации. «Константин Браславец служит примером высоких нравственных качеств, верности войсковому братству, долгу и чести. Вся Свердловская область по праву гордится стойкостью и отвагой земляков-уральцев, которые мужественно выполняют свой ратный долг в ходе проведения Специальной военной операции», — подчеркнул Андрей Морозов. Светлане Шевелевой передали благодарственное письмо от Министерства общественной безопасности Свердловской области, вручили цветы и поблагодарили от имени губернатора региона за достойное воспитание сына. В церемонии также принял участие дедушка бойца Сергей Браславец. В завершение встречи Морозов пожелал семье бойца крепкого здоровья и скорейшего возвращения Константина домой. Ранее подобные благодарности получили семьи бойцов СВО из Нижнего Тагила. Встречу с семьями провел лично мэр города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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