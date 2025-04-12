12 апреля 2025

Матч в память об экс-капитане «Автомобилиста» Малыхине прошел в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В дружеском матче приняли участие олимпийские чемпионы и ветераны уральского хоккея
В дружеском матче приняли участие олимпийские чемпионы и ветераны уральского хоккея Фото:

Сегодня, 13 апреля, на «УГМК Арене» прошел матч памяти экс-капитана ХК «Автомобилист» Федора Малыхина. Трансляция игры велась в социальных сетях клуба и на телеканале ОТВ.

В дружеском поединке приняли участие друзья и бывшие одноклубники Федора, юные хоккеисты школы «Спартаковец», игроки адаптивного спортивного клуба «Космос» и действующие игроки «Автомобилиста». На лед также вышли олимпийские чемпионы Павел Дацюк и Иван Телегин и ветераны уральского хоккея — Алексей Симаков, Алексей Булатов, Игорь Лукиянов, Георгий Мишарин и Андрей Субботин.

Федора Малыхина обнаружили мертвым в его собственной квартире 18 марта. Хоккеист скончался в возрасте 34 лет. Последним, кто видел его живым, был друг детства экс-капитана Данил Галимуллин. О деталях той встречи и возможных причинах смерти Малыхина — в материале URA.RU.

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Сегодня, 13 апреля, на «УГМК Арене» прошел матч памяти экс-капитана ХК «Автомобилист» Федора Малыхина. Трансляция игры велась в социальных сетях клуба и на телеканале ОТВ. В дружеском поединке приняли участие друзья и бывшие одноклубники Федора, юные хоккеисты школы «Спартаковец», игроки адаптивного спортивного клуба «Космос» и действующие игроки «Автомобилиста». На лед также вышли олимпийские чемпионы Павел Дацюк и Иван Телегин и ветераны уральского хоккея — Алексей Симаков, Алексей Булатов, Игорь Лукиянов, Георгий Мишарин и Андрей Субботин. Федора Малыхина обнаружили мертвым в его собственной квартире 18 марта. Хоккеист скончался в возрасте 34 лет. Последним, кто видел его живым, был друг детства экс-капитана Данил Галимуллин. О деталях той встречи и возможных причинах смерти Малыхина — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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