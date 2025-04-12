Сегодня, 13 апреля, на «УГМК Арене» прошел матч памяти экс-капитана ХК «Автомобилист» Федора Малыхина. Трансляция игры велась в социальных сетях клуба и на телеканале ОТВ.
В дружеском поединке приняли участие друзья и бывшие одноклубники Федора, юные хоккеисты школы «Спартаковец», игроки адаптивного спортивного клуба «Космос» и действующие игроки «Автомобилиста». На лед также вышли олимпийские чемпионы Павел Дацюк и Иван Телегин и ветераны уральского хоккея — Алексей Симаков, Алексей Булатов, Игорь Лукиянов, Георгий Мишарин и Андрей Субботин.
Федора Малыхина обнаружили мертвым в его собственной квартире 18 марта. Хоккеист скончался в возрасте 34 лет. Последним, кто видел его живым, был друг детства экс-капитана Данил Галимуллин. О деталях той встречи и возможных причинах смерти Малыхина — в материале URA.RU.
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