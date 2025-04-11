11 апреля 2025

Свердловский замгубернатора Савинова провела первую инспекцию на посту. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Савинова провела инспекцию строительства новой детской поликлиники
Татьяна Савинова провела инспекцию строительства новой детской поликлиники Фото:

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова проинспектировала строительство новой детской поликлиники в Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

«Это долгожданный и очень важный объект для жителей Уралмаша. Новая поликлиника, рассчитанная на 700 посещений в смену, заменит собой ныне действующие приспособленные помещения. Качественную медицинскую помощь здесь будут получать 25 тысяч маленьких пациентов. Строительные работы идут по графику, мы планируем ввести объект в эксплуатацию в сентябре текущего года», — подчеркнула значимость нового медицинского учреждения для местного населения Татьяна Савинова.

Строительство поликлиники является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. На площадке Савинова была вместе с министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорием Сургановым, руководителями Детской городской больницы №15, представителями Управления капитального строительства, подрядной организации и другими специалистами.

Новая поликлиника будет оборудована современными медицинскими устройствами. Там появятся кабинеты узких специалистов, дневной стационар, отделения рентгенологии и ультразвуковой диагностики. Также в медучреждении разместятся клиническая и биохимическая лаборатории и реабилитационное отделение.

Татьяна Савинова на объекте
Татьяна Савинова на объекте
Фото:
Новая детская поликлиника
Новая детская поликлиника
Фото:

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Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова проинспектировала строительство новой детской поликлиники в Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Это долгожданный и очень важный объект для жителей Уралмаша. Новая поликлиника, рассчитанная на 700 посещений в смену, заменит собой ныне действующие приспособленные помещения. Качественную медицинскую помощь здесь будут получать 25 тысяч маленьких пациентов. Строительные работы идут по графику, мы планируем ввести объект в эксплуатацию в сентябре текущего года», — подчеркнула значимость нового медицинского учреждения для местного населения Татьяна Савинова. Строительство поликлиники является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. На площадке Савинова была вместе с министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорием Сургановым, руководителями Детской городской больницы №15, представителями Управления капитального строительства, подрядной организации и другими специалистами. Новая поликлиника будет оборудована современными медицинскими устройствами. Там появятся кабинеты узких специалистов, дневной стационар, отделения рентгенологии и ультразвуковой диагностики. Также в медучреждении разместятся клиническая и биохимическая лаборатории и реабилитационное отделение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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