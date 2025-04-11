Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова проинспектировала строительство новой детской поликлиники в Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
«Это долгожданный и очень важный объект для жителей Уралмаша. Новая поликлиника, рассчитанная на 700 посещений в смену, заменит собой ныне действующие приспособленные помещения. Качественную медицинскую помощь здесь будут получать 25 тысяч маленьких пациентов. Строительные работы идут по графику, мы планируем ввести объект в эксплуатацию в сентябре текущего года», — подчеркнула значимость нового медицинского учреждения для местного населения Татьяна Савинова.
Строительство поликлиники является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. На площадке Савинова была вместе с министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорием Сургановым, руководителями Детской городской больницы №15, представителями Управления капитального строительства, подрядной организации и другими специалистами.
Новая поликлиника будет оборудована современными медицинскими устройствами. Там появятся кабинеты узких специалистов, дневной стационар, отделения рентгенологии и ультразвуковой диагностики. Также в медучреждении разместятся клиническая и биохимическая лаборатории и реабилитационное отделение.
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