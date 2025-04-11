Появилось альтернативное мнение по поводу инцидента 8 апреля, в котором толпа мужчин избила молодую пару около «Магнита» в Екатеринбурге. Очевидцы сообщают в соцсетях, что пара вела себя неадекватно, предположительно, под воздействием наркотиков, а девушку избил собственный парень.
«Девушка с молодым человеком были под состоянием наркотических средств, девушка подошла попросила о помощи, то что её молодой человек избивает. Молодой человек начал на людей прыгать и угрожать. Все думали, что он с ножом. Затем парень нерусский подошёл, толкнул его и девушка подошла, чтобы молодого человека своего поднять. И ее молодой человек начал ее же бить», — рассказал свидетель в telegram-канале «Злой Екатеринбург». Он также добавил, что приехавшая охрана магазина может подтвердить, что никто не трогал девушку.
Инцидент произошел 8 апреля у магазина «Магнит» в Екатеринбурге на перекрестке Победы и Ильича. По словам пострадавшей девушки, ее избили несколько мужчин, которые также забрали у нее телефон и нанесли тяжелые травмы, в том числе повреждение носа, требующее хирургического вмешательства. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением о нападении.
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