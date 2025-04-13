13 апреля 2025
12 апреля 2025

Из-за паводка закрыли три моста в Свердловской области. Фото

В Свердловской области на трех мостах ввели ограничения движения из-за паводков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мосты закрыли в связи с паводковым разливом реки Ница
Мосты закрыли в связи с паводковым разливом реки Ница Фото:

В Свердловской области на трех мостах ввели ограничения движения из-за паводкового разлива реки Ница. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

«Свердловская Госавтоинспекция информирует граждан о введении ограничений движения для всех видов транспорта на трех мостах Слободо-Туринского и Байкаловского района в связи с паводковым разливом реки Ница: на втором километре автодороги их села Бобровское в село Ницинское, на первом километре автодороги из села Городище в деревню Боровикова и на первом километре автодороги из села Елань в деревню Яр», —  говорится в telegram-канале дорожных полицейских.

На опасных участках установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено». Экипажи ДПС активно патрулируют зону для контроля безопасности и оказания необходимой помощи. Госавтоинспекция призывает использовать объездные пути через ближайшие населенные пункты для избежания зон подтопления.

Движение ограничили на трех мостах Слободо-Туринского и Байкаловского района
Движение ограничили на трех мостах Слободо-Туринского и Байкаловского района
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области на трех мостах ввели ограничения движения из-за паводкового разлива реки Ница. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. «Свердловская Госавтоинспекция информирует граждан о введении ограничений движения для всех видов транспорта на трех мостах Слободо-Туринского и Байкаловского района в связи с паводковым разливом реки Ница: на втором километре автодороги их села Бобровское в село Ницинское, на первом километре автодороги из села Городище в деревню Боровикова и на первом километре автодороги из села Елань в деревню Яр», —  говорится в telegram-канале дорожных полицейских. На опасных участках установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено». Экипажи ДПС активно патрулируют зону для контроля безопасности и оказания необходимой помощи. Госавтоинспекция призывает использовать объездные пути через ближайшие населенные пункты для избежания зон подтопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...