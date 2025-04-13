В Свердловской области на трех мостах ввели ограничения движения из-за паводкового разлива реки Ница. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
«Свердловская Госавтоинспекция информирует граждан о введении ограничений движения для всех видов транспорта на трех мостах Слободо-Туринского и Байкаловского района в связи с паводковым разливом реки Ница: на втором километре автодороги их села Бобровское в село Ницинское, на первом километре автодороги из села Городище в деревню Боровикова и на первом километре автодороги из села Елань в деревню Яр», — говорится в telegram-канале дорожных полицейских.
На опасных участках установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено». Экипажи ДПС активно патрулируют зону для контроля безопасности и оказания необходимой помощи. Госавтоинспекция призывает использовать объездные пути через ближайшие населенные пункты для избежания зон подтопления.
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