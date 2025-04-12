По словам горожан, люк был открыт, а ограждение — сбито (архивное фото)
В Екатеринбурге машина перевернулась на крышу после наезда на открытый люк. По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке Шефская — Баумана.
«Вечером 12 апреля водитель угодил в открытый люк. Иномарка перевернулась», — рассказали очевидцы. По их словам, владельца Daewoo Nexia увезли с места ДТП на машине реанимации.
Их слова в беседе с Е1 опровергли сотрудники ГИБДД. Они заявили, что в результате аварии никто не пострадал, а полицейские помогали водителю составлять процессуальные документы.
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