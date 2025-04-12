12 апреля 2025

Полиция Екатеринбурга поспорила с очевидцами из-за машины, угодившей в люк. Видео

Автомобиль наехал на открытый люк и перевернулся в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам горожан, люк был открыт, а ограждение — сбито (архивное фото)
По словам горожан, люк был открыт, а ограждение — сбито (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге машина перевернулась на крышу после наезда на открытый люк. По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке Шефская — Баумана.

«Вечером 12 апреля водитель угодил в открытый люк. Иномарка перевернулась», — рассказали очевидцы. По их словам, владельца Daewoo Nexia увезли с места ДТП на машине реанимации.

Их слова в беседе с Е1 опровергли сотрудники ГИБДД. Они заявили, что в результате аварии никто не пострадал, а полицейские помогали водителю составлять процессуальные документы.

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В Екатеринбурге машина перевернулась на крышу после наезда на открытый люк. По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке Шефская — Баумана. «Вечером 12 апреля водитель угодил в открытый люк. Иномарка перевернулась», — рассказали очевидцы. По их словам, владельца Daewoo Nexia увезли с места ДТП на машине реанимации. Их слова в беседе с Е1 опровергли сотрудники ГИБДД. Они заявили, что в результате аварии никто не пострадал, а полицейские помогали водителю составлять процессуальные документы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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