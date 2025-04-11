В Екатеринбурге выбрали главную бабушку столицы, не обошлось без предложения руки и сердца. Фото

«Главной бабушкой Екатеринбурга 2025» стала 56-летняя Марина Кулик

12 апреля 2025 в 01:03 Размер текста - 17 +

Финал конкурса прошел 11 апреля Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге определили самую талантливую и главную бабушку города. Ей стала 56-летняя Марина Кулик, рассказала URA.RU директор конкурса Марина Степура. Не обошлось и без исторического момента — предложения руки и сердца. «Подготовка шла два месяца по выходным — с 8 утра участницы были на репетиции как штыки. Учили и хореографии, и дефиле, и речи», — поделилась Степура. За звание победительницы боролось 40 екатеринбурженок от 45 до 70 лет. Никаких четких требований к конкурсанткам не предъявляли: ни вес, ни параметры, ни рост, важно лишь было наличие внуков. Во время подготовки женщины посещали занятия по психологии, участвовали в кулинарном поединке, занимались благотворительностью. В финале, который прошел сцене центра культуры «Урал», конкурсантки дефилировали, представляли номера совместно с внуками и танцевали. Зал шумел и активно поддерживал: кто-то пришел с плакатами, кто-то — в футболках с номером участницы. По итогу победительницей стала 56-летняя руководитель проектов ЖБИ Марина Кулик. У женщины двое внуков, но она находит время и для самообразования. Например, в 40 лет начала учиться игре на фортепиано, также освоила плавание кролем, коньковый ход и до сих пор занимается с учителем вокалом. Первой вице-бабушкой Екатеринбурга стала 46-летний музыкальный руководитель Татьяна Галицына, второй вице-бабушкой — 56-летняя Ирина Гавриленко, детский массажист, основатель онлайн-школы для родителей. Также на конкурсе произошло радостное событие. 62-летний педагог Елена Федоровская получила предложение руки и сердца. «Ко мне подошел один мужчина и рассказал, что они учились 30 лет назад в одной школе, сидели за одной партой. Была встреча выпускников, и внезапно нахлынула любовь. Сегодня он сделал предложение, весь зал кричал: „Молодец!“», — поделилась директор конкурса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге определили самую талантливую и главную бабушку города. Ей стала 56-летняя Марина Кулик, рассказала URA.RU директор конкурса Марина Степура. Не обошлось и без исторического момента — предложения руки и сердца. «Подготовка шла два месяца по выходным — с 8 утра участницы были на репетиции как штыки. Учили и хореографии, и дефиле, и речи», — поделилась Степура. За звание победительницы боролось 40 екатеринбурженок от 45 до 70 лет. Никаких четких требований к конкурсанткам не предъявляли: ни вес, ни параметры, ни рост, важно лишь было наличие внуков. Во время подготовки женщины посещали занятия по психологии, участвовали в кулинарном поединке, занимались благотворительностью. В финале, который прошел сцене центра культуры «Урал», конкурсантки дефилировали, представляли номера совместно с внуками и танцевали. Зал шумел и активно поддерживал: кто-то пришел с плакатами, кто-то — в футболках с номером участницы. По итогу победительницей стала 56-летняя руководитель проектов ЖБИ Марина Кулик. У женщины двое внуков, но она находит время и для самообразования. Например, в 40 лет начала учиться игре на фортепиано, также освоила плавание кролем, коньковый ход и до сих пор занимается с учителем вокалом. Первой вице-бабушкой Екатеринбурга стала 46-летний музыкальный руководитель Татьяна Галицына, второй вице-бабушкой — 56-летняя Ирина Гавриленко, детский массажист, основатель онлайн-школы для родителей. Также на конкурсе произошло радостное событие. 62-летний педагог Елена Федоровская получила предложение руки и сердца. «Ко мне подошел один мужчина и рассказал, что они учились 30 лет назад в одной школе, сидели за одной партой. Была встреча выпускников, и внезапно нахлынула любовь. Сегодня он сделал предложение, весь зал кричал: „Молодец!“», — поделилась директор конкурса.