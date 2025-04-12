12 апреля 2025

Пожар в пятиэтажке произошел ночью в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Внутри квартиры загорелись вещи
Внутри квартиры загорелись вещи Фото:

В Екатеринбурге на Степана Разина, 79 произошел пожар в пятиэтажном доме. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«На 20 квадратных метров горели домашние вещи в квартире на первом этаже пятиэтажки коридорного типа. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 20 человек», — сообщили в МЧС Свердловской области.

В тушении пожара участвовали 37 спасателей и девять единиц техники. Никто не пострадал.

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В Екатеринбурге на Степана Разина, 79 произошел пожар в пятиэтажном доме. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «На 20 квадратных метров горели домашние вещи в квартире на первом этаже пятиэтажки коридорного типа. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 20 человек», — сообщили в МЧС Свердловской области. В тушении пожара участвовали 37 спасателей и девять единиц техники. Никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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