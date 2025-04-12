Пожар в пятиэтажке произошел ночью в Екатеринбурге

Внутри квартиры загорелись вещи
В Екатеринбурге на Степана Разина, 79 произошел пожар в пятиэтажном доме. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«На 20 квадратных метров горели домашние вещи в квартире на первом этаже пятиэтажки коридорного типа. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 20 человек», — сообщили в МЧС Свердловской области.
В тушении пожара участвовали 37 спасателей и девять единиц техники. Никто не пострадал.
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