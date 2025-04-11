11 апреля 2025

«Ее кто-то вел»: екатеринбурженка загадочно скончалась возле высотки

В Екатеринбурге возле многоэтажки обнаружили труп
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, полиция, оцепление, место происшествия, оцепление чп
ЧП произошло в Кировском районе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге возле высотки на Шадринском переулке, 14 обнаружили тело 30-летней женщины, сказал источник URA.RU в экстренных службах. Очевидец добавил, что до трагедии женщина вела себя подозрительно.

«Погибшая не жила в этом доме. До ЧП она шла и разговаривала по телефону, было ощущение, что ее кто-то вел. А затем ее нашли мертвой», — рассказал второй собеседник агентства.

Другой очевидец сказал, что тело обнаружили около 23 часов 11 апреля. На месте происшествия работали медики и следователи. В свердловских силовых структурах от комментариев по теме отказались.

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В Екатеринбурге возле высотки на Шадринском переулке, 14 обнаружили тело 30-летней женщины, сказал источник URA.RU в экстренных службах. Очевидец добавил, что до трагедии женщина вела себя подозрительно. «Погибшая не жила в этом доме. До ЧП она шла и разговаривала по телефону, было ощущение, что ее кто-то вел. А затем ее нашли мертвой», — рассказал второй собеседник агентства. Другой очевидец сказал, что тело обнаружили около 23 часов 11 апреля. На месте происшествия работали медики и следователи. В свердловских силовых структурах от комментариев по теме отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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