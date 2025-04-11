Происшествия «Ее кто-то вел»: екатеринбурженка загадочно скончалась возле высотки В Екатеринбурге возле многоэтажки обнаружили труп 12 апреля 2025 в 16:58 Размер текста - 17 + ЧП произошло в Кировском районе (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге возле высотки на Шадринском переулке, 14 обнаружили тело 30-летней женщины, сказал источник URA.RU в экстренных службах. Очевидец добавил, что до трагедии женщина вела себя подозрительно. «Погибшая не жила в этом доме. До ЧП она шла и разговаривала по телефону, было ощущение, что ее кто-то вел. А затем ее нашли мертвой», — рассказал второй собеседник агентства. Другой очевидец сказал, что тело обнаружили около 23 часов 11 апреля. На месте происшествия работали медики и следователи. В свердловских силовых структурах от комментариев по теме отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге возле высотки на Шадринском переулке, 14 обнаружили тело 30-летней женщины, сказал источник URA.RU в экстренных службах. Очевидец добавил, что до трагедии женщина вела себя подозрительно. «Погибшая не жила в этом доме. До ЧП она шла и разговаривала по телефону, было ощущение, что ее кто-то вел. А затем ее нашли мертвой», — рассказал второй собеседник агентства. Другой очевидец сказал, что тело обнаружили около 23 часов 11 апреля. На месте происшествия работали медики и следователи. В свердловских силовых структурах от комментариев по теме отказались. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям