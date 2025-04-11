«Ее кто-то вел»: екатеринбурженка загадочно скончалась возле высотки

В Екатеринбурге возле высотки на Шадринском переулке, 14 обнаружили тело 30-летней женщины, сказал источник URA.RU в экстренных службах. Очевидец добавил, что до трагедии женщина вела себя подозрительно.
«Погибшая не жила в этом доме. До ЧП она шла и разговаривала по телефону, было ощущение, что ее кто-то вел. А затем ее нашли мертвой», — рассказал второй собеседник агентства.
Другой очевидец сказал, что тело обнаружили около 23 часов 11 апреля. На месте происшествия работали медики и следователи. В свердловских силовых структурах от комментариев по теме отказались.
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