11 апреля 2025

Лавров назвал истинного врага НАТО

Лавров: главный враг НАТО — они сами
© Служба новостей «URA.RU»
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Главным врагом для НАТО, по мнению Лаврова, служит сама же организация Североатлантического альянса
Главным врагом для НАТО, по мнению Лаврова, служит сама же организация Североатлантического альянса Фото:

Истинным врагом НАТО является сама организация Североатлантического альянса. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Самым большим врагом НАТО является сама НАТО», — сообщил Лавров в ходе выступления на полях Анталийского дипломатического форума. Трансляция доступна на официальном сайте МИД. Глава ведомства также добавил, что это видно не только по ситуации в мировой экономике, но и в дискуссиях, которые ведут страны альянса.

По словам Лаврова, НАТО следовало распустить с распадом Организации Варшавского договора, поскольку этим событием завершилась эпоха старой политической системы. Глава МИД подчеркнул, что с окончанием существования восточного блока исчезла и та угроза безопасности, с которой НАТО когда-то боролась.

В ходе форума российский министр также рассказал, что президент США Дональд Трамп осознает, что необходимо для окончания конфликта на Украине. В частности, необходимо устранить его первопричины.

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Истинным врагом НАТО является сама организация Североатлантического альянса. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Самым большим врагом НАТО является сама НАТО», — сообщил Лавров в ходе выступления на полях Анталийского дипломатического форума. Трансляция доступна на официальном сайте МИД. Глава ведомства также добавил, что это видно не только по ситуации в мировой экономике, но и в дискуссиях, которые ведут страны альянса. По словам Лаврова, НАТО следовало распустить с распадом Организации Варшавского договора, поскольку этим событием завершилась эпоха старой политической системы. Глава МИД подчеркнул, что с окончанием существования восточного блока исчезла и та угроза безопасности, с которой НАТО когда-то боролась. В ходе форума российский министр также рассказал, что президент США Дональд Трамп осознает, что необходимо для окончания конфликта на Украине. В частности, необходимо устранить его первопричины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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