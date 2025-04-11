Лавров назвал истинного врага НАТО

Истинным врагом НАТО является сама организация Североатлантического альянса. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Самым большим врагом НАТО является сама НАТО», — сообщил Лавров в ходе выступления на полях Анталийского дипломатического форума. Трансляция доступна на официальном сайте МИД. Глава ведомства также добавил, что это видно не только по ситуации в мировой экономике, но и в дискуссиях, которые ведут страны альянса.
По словам Лаврова, НАТО следовало распустить с распадом Организации Варшавского договора, поскольку этим событием завершилась эпоха старой политической системы. Глава МИД подчеркнул, что с окончанием существования восточного блока исчезла и та угроза безопасности, с которой НАТО когда-то боролась.
В ходе форума российский министр также рассказал, что президент США Дональд Трамп осознает, что необходимо для окончания конфликта на Украине. В частности, необходимо устранить его первопричины.
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