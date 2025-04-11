Рабочий назвал предполагаемую причину обрушения крана в Екатеринбурге

Вероятной причиной обрушения крана, который придавил 66-летнего рабочего на стройке в Екатеринбурге, стало соскальзывание опор крана. Об этом сообщил URA.RU очевидец.
«Короче, ситуация следующая — соскользнул кран с подушек, опора ушла, соскольнула. Видимо от удара не выдержали выдвижные опоры, они просто сложились и он [кран] завалился», — рассказал рабочий.
Обрушение крана на стройке при монтаже фундамента в жилом комплексе «Парк Победы» на Уралмаше произошло 11 апреля. В результате ЧП погиб 66-летний рабочий, это привело к возбуждению уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности. Инцидент был зафиксирован на видео.
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