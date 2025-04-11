11 апреля 2025

Рабочий назвал предполагаемую причину обрушения крана в Екатеринбурге

Вероятной причиной обрушения крана в Екатеринбурге стало соскальзывание опор
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент с краном произошел 11 апреля
Инцидент с краном произошел 11 апреля Фото:

Вероятной причиной обрушения крана, который придавил 66-летнего рабочего на стройке в Екатеринбурге, стало соскальзывание опор крана. Об этом сообщил URA.RU очевидец.

«Короче, ситуация следующая — соскользнул кран с подушек, опора ушла, соскольнула. Видимо от удара не выдержали выдвижные опоры, они просто сложились и он [кран] завалился», — рассказал рабочий.

Обрушение крана на стройке при монтаже фундамента в жилом комплексе «Парк Победы» на Уралмаше произошло 11 апреля. В результате ЧП погиб 66-летний рабочий, это привело к возбуждению уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности. Инцидент был зафиксирован на видео.

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Вероятной причиной обрушения крана, который придавил 66-летнего рабочего на стройке в Екатеринбурге, стало соскальзывание опор крана. Об этом сообщил URA.RU  очевидец. «Короче, ситуация следующая — соскользнул кран с подушек, опора ушла, соскольнула. Видимо от удара не выдержали выдвижные опоры, они просто сложились и он [кран] завалился», — рассказал рабочий. Обрушение крана на стройке при монтаже фундамента в жилом комплексе «Парк Победы» на Уралмаше произошло 11 апреля. В результате ЧП погиб 66-летний рабочий, это привело к возбуждению уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности. Инцидент был зафиксирован на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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