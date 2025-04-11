Ферма оленей, музей гвоздя и сплав по рекам: куда свердловчанам ехать на майские праздники

В Свердловской области организуют короткие туры на 1—4 мая

12 апреля 2025 в 16:56 Размер текста - 17 +

Туристы пройдут по горным тропинкам и посетят музеи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Живописные ущелья Свердловской области, сплавы по рекам или дегустация национальной башкирской кухни, музей гвоздя и мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет — все это будет доступно туристам в коротких турах на выходные с 1-го по 4 мая. Подробнее о том, куда съездить в регионе и сколько придется заплатить, — в подборке URA.RU. Сплав на сап-досках по реке Реж и скала Пьющая мышь Когда: 3—4 мая Цена: 11500 рублей с человека (до 30 апреля) и 12500 рублей с человека (после 30 апреля) Двухдневный сплав по извилистой реке Реж подходит для новичков, его протяженность составляет 14 километров. Путешествие начинается от деревни Сохарево, проходит через Балабанов камень, скалу Пьющая мышь. Одна из удивительных точек маршрута — Мантуров камень. До него туристы дойдут по подвесному мосту и заберутся в Гостьковскую пещеру. В тур включен трансфер, аренда оборудования, питание и инструктаж. Экскурсия в Реж и музей гвоздя Музей гвоздя расположен в городе Реж Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Когда: 3 мая Цена: 4500 рублей для взрослых, 4300 для пенсионеров и школьников В однодневный тур входит осмотр исторического центра Режа, купеческих домов, монумента Трудовой и Боевой славы. После обеда туристы отправятся в шоколадную мастерскую, где для них раскроют секреты приготовления конфет, покажут, как их делать и украшать. Музей художественного литья и дегустация башкирской кухни Когда: 3 мая Цена: 4500 рублей Группа уезжает в тур от гостиницы Marins Park Hotel и первым делом отправится в Каслинский музей художественного литья, где сможет увидеть предметы 19-20-х веков, сделанных из чугуна. Напоследок в Каслях туристы посетят башкирский праздник, где попробуют национальную еду, услышат звучание народных инструментов. После предстоит экскурсия по городу и музею в Верхнем Уфалее, где при возможности удастся купить уникальный хлеб из ржаной муки с кориандром и вяленой клюквой. Автобусный тур к оленям Когда: 4 мая Цена: 3900 рублей с человека В программу тура входит посещение поселка Висим, который находится в окрестностях Нижнего Тагила. По прибытии туристы посетят музей имени писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. А после обеда отправятся на экскурсию по оленеводческой ферме. В стоимость включено все составляющие тура, а также обед. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Живописные ущелья Свердловской области, сплавы по рекам или дегустация национальной башкирской кухни, музей гвоздя и мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет — все это будет доступно туристам в коротких турах на выходные с 1-го по 4 мая. Подробнее о том, куда съездить в регионе и сколько придется заплатить, — в подборке URA.RU. Когда: 3—4 мая Цена: 11500 рублей с человека (до 30 апреля) и 12500 рублей с человека (после 30 апреля) Двухдневный сплав по извилистой реке Реж подходит для новичков, его протяженность составляет 14 километров. Путешествие начинается от деревни Сохарево, проходит через Балабанов камень, скалу Пьющая мышь. Одна из удивительных точек маршрута — Мантуров камень. До него туристы дойдут по подвесному мосту и заберутся в Гостьковскую пещеру. В тур включен трансфер, аренда оборудования, питание и инструктаж. Когда: 3 мая Цена: 4500 рублей для взрослых, 4300 для пенсионеров и школьников В однодневный тур входит осмотр исторического центра Режа, купеческих домов, монумента Трудовой и Боевой славы. После обеда туристы отправятся в шоколадную мастерскую, где для них раскроют секреты приготовления конфет, покажут, как их делать и украшать. Когда: 3 мая Цена: 4500 рублей Группа уезжает в тур от гостиницы Marins Park Hotel и первым делом отправится в Каслинский музей художественного литья, где сможет увидеть предметы 19-20-х веков, сделанных из чугуна. Напоследок в Каслях туристы посетят башкирский праздник, где попробуют национальную еду, услышат звучание народных инструментов. После предстоит экскурсия по городу и музею в Верхнем Уфалее, где при возможности удастся купить уникальный хлеб из ржаной муки с кориандром и вяленой клюквой. Когда: 4 мая Цена: 3900 рублей с человека В программу тура входит посещение поселка Висим, который находится в окрестностях Нижнего Тагила. По прибытии туристы посетят музей имени писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. А после обеда отправятся на экскурсию по оленеводческой ферме. В стоимость включено все составляющие тура, а также обед.