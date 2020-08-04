В Свердловской области за минувшие сутки зафиксирован 181 новый случай заболевания COVID-19. Об этом URA.RU сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. На Среднем Урале уже седьмой день падает число новых случаев заражения инфекцией. Подобное количество новых случаев заболевания в последние месяцы было 24 июня — 42 дня назад.
«Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 487. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 92 человека. Общее число выписанных достигло 18129. Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 300», — уточнили в свердловском оперштабе.
Всего в регионе на 5 августа зарегистрировано 21 542 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Состояние 128 пациентов оценивается как тяжелое, 115 из них находятся в реанимации, в том числе 60 — на аппаратах ИВЛ. Большая часть новых выявленных случаев заражения была зарегистрирована в Екатеринбурге — 133 пациента с COVID-19.
Благодаря тенденции к снижению числа новых случаев коронавируса (29 июля — 223, 30 июля — 215, 31 июля — 210, 1 августа — 202, 2 августа — 199, 3 августа — 196 и 4 августа — 182) регион может претендовать на введение нового этапа снятия ограничений. 31 июля свердловский губернатор уже позволил жителям региона посещать крупные ТЦ.
URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к конкретному месту заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заболевания, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).
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