В авиакомпании заявили, что рейсы не предназначены для граждан РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Группу туристов из России представители авиакомпании «Аэрофлот» не пустили на рейс Шанхай — Стамбул с пересадкой в Москве. При этом иностранные граждане смогли без проблем попасть на самолет.

По словам одного из пассажиров, у группа россиян были билеты в Стамбул, но о в «Аэрофлоте» и отказали в перелете в Турцию. «Представитель „Аэрофлота“ сказал: „Мы не посадим вас в самолет, потому что мы знаем, что вы выйдете в Москве“», — приводит слова пассажира по имени Дмитрий телеканал РЕН-ТВ.

В видеоролике, который сняли туристы, представитель «Аэрофлота» объясняет, что границы России и Китая еще закрыты из-за пандемии коронавируса. «Рейс назначен Роспотребнадзором и Росавиацией как транзитный рейс для перевозки, в основном, иностранных граждан. Это китайцы, граждане европейских стран. Кроме граждан России», — заявил представитель авиакомпании. Мужчина не уточнил, почему «Аэрофлот» продал россиянам билеты на запрещенный для них рейс.

Дмитрий добавил, что аналогичный рейс с пересадкой в Москве был неделю назад. Тогда группа человек закатила скандал, что они не хотят в Турцию, а планируют остаться в России.

На телефонные звонки журналиста URA.RU представители пресс-службы «Аэрофлота» не ответили. Информагентство направило запрос. Ответ на него к моменту публикации не поступил.

Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что до конца августа отменят рейсы в города Евросоюза, Азии и стран СНГ. Всего — более 80 городов. В список не вошли города Турции, Великобритании и Танзании, так как авиасообщение с ними возобновилось 1 августа

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