«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до конца августа

Пассажирам отмененных рейсов предложили вернуть деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в мире внесла коррективы в работу российских авиакомпаний. Так «Аэрофлот» заявил о вынужденной отмене до конца августа части международных рейсов.

«Аэрофлот объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям», — говорится в официальном сообщении перевозчика. Всем пассажирам, купившим билеты после 1 мая, предлагается возврат средств.

В список отмененных рейсов попали города Евросоюза, Азии и стран СНГ. Всего — более 80 городов. С полным списком пассажиры могут ознакомиться на сайте «Аэрофлота» или с помощью контакт-центра.

В список не вошли города Турции, Великобритании и Танзании, так как авиасообщение с ними возобновилось 1 августа. Помимо этого, по информации «Национальной службы новостей», об открытии границ для россиян заявили власти Черногории.

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