«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до конца августа

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Пассажирам отмененных рейсов предложили вернуть деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Эпидемиологическая ситуация в мире внесла коррективы в работу российских авиакомпаний. Так «Аэрофлот» заявил о вынужденной отмене до конца августа части международных рейсов.

«Аэрофлот объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям», — говорится в официальном сообщении перевозчика. Всем пассажирам, купившим билеты после 1 мая, предлагается возврат средств.

В список отмененных рейсов попали города Евросоюза, Азии и стран СНГ. Всего — более 80 городов. С полным списком пассажиры могут ознакомиться на сайте «Аэрофлота» или с помощью контакт-центра.

В список не вошли города Турции, Великобритании и Танзании, так как авиасообщение с ними возобновилось 1 августа. Помимо этого, по информации «Национальной службы новостей», об открытии границ для россиян заявили власти Черногории.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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