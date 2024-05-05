Огромные пасхальные яйца из живых цветов появились в центре Екатеринбурга. Фото

05 мая 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Для создания композиций флористам потребовалось свыше восьми тысяч живых роз (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге на улице Вайнера появились двухметровые пасхальные яйца из живых цветов. Такой подарок городу сделал Фонд святой Екатерины. «Возле часовни святой Екатерины и на пешеходной зоне на улице Вайнера появились масштабные цветочные композиции в виде пасхальных яиц. Такой подарок нашему городу каждый год делает Фонд святой Екатерины», — рассказали в пресс-службе фонда. На создание двух пасхальных яиц флористам потребовалось свыше восьми тысяч живых роз. Высота этих композиции — более двух метров. Предполагается, что украшать город они будут около полутора недель. Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Вайнера появились двухметровые пасхальные яйца из живых цветов. Такой подарок городу сделал Фонд святой Екатерины. «Возле часовни святой Екатерины и на пешеходной зоне на улице Вайнера появились масштабные цветочные композиции в виде пасхальных яиц. Такой подарок нашему городу каждый год делает Фонд святой Екатерины», — рассказали в пресс-службе фонда. На создание двух пасхальных яиц флористам потребовалось свыше восьми тысяч живых роз. Высота этих композиции — более двух метров. Предполагается, что украшать город они будут около полутора недель.