Огромные пасхальные яйца из живых цветов появились в центре Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пасхальные яйца. Москва, пасхальные яйца
Для создания композиций флористам потребовалось свыше восьми тысяч живых роз (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Вайнера появились двухметровые пасхальные яйца из живых цветов. Такой подарок городу сделал Фонд святой Екатерины.

«Возле часовни святой Екатерины и на пешеходной зоне на улице Вайнера появились масштабные цветочные композиции в виде пасхальных яиц. Такой подарок нашему городу каждый год делает Фонд святой Екатерины», — рассказали в пресс-службе фонда.

На создание двух пасхальных яиц флористам потребовалось свыше восьми тысяч живых роз. Высота этих композиции — более двух метров. Предполагается, что украшать город они будут около полутора недель.

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Вайнера появились двухметровые пасхальные яйца из живых цветов. Такой подарок городу сделал Фонд святой Екатерины. «Возле часовни святой Екатерины и на пешеходной зоне на улице Вайнера появились масштабные цветочные композиции в виде пасхальных яиц. Такой подарок нашему городу каждый год делает Фонд святой Екатерины», — рассказали в пресс-службе фонда. На создание двух пасхальных яиц флористам потребовалось свыше восьми тысяч живых роз. Высота этих композиции — более двух метров. Предполагается, что украшать город они будут около полутора недель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...