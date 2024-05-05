В Екатеринбурге на улице Вайнера появились двухметровые пасхальные яйца из живых цветов. Такой подарок городу сделал Фонд святой Екатерины.
«Возле часовни святой Екатерины и на пешеходной зоне на улице Вайнера появились масштабные цветочные композиции в виде пасхальных яиц. Такой подарок нашему городу каждый год делает Фонд святой Екатерины», — рассказали в пресс-службе фонда.
На создание двух пасхальных яиц флористам потребовалось свыше восьми тысяч живых роз. Высота этих композиции — более двух метров. Предполагается, что украшать город они будут около полутора недель.
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