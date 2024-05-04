04 мая 2024

Уральский гидрометцентр спрогнозировал новый циклон в Свердловской области

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Облака. Челябинск, пейзаж, погода, облака, небо, туча, непогода, воронка, шторм, прогноз, буря, циклон, метеорология, стихия, климат, грозовой фронт
Днем 6 мая ожидаются осадки в виде мокрого снега (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Очередной циклон, сопровождаемый мокрым снегом, приблизится к Уралу 6 мая. Об этом сообщается в telegram-канале «Уральский Гидрометцентр».

«6 мая к Уралу приблизится очередной циклон. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега, на юге Свердловской области и в Екатеринбурге переходящего в дождь», — сказано в посте.

Ночью 4 мая в Свердловской области выпал снег и прошел ледяной дождь. Из-за непогоды жители некоторых сел и городов остались без отопления, воды, электричества, тепла и связи. Подробнее о прошедшем снегопаде — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Очередной циклон, сопровождаемый мокрым снегом, приблизится к Уралу 6 мая. Об этом сообщается в telegram-канале «Уральский Гидрометцентр». «6 мая к Уралу приблизится очередной циклон. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега, на юге Свердловской области и в Екатеринбурге переходящего в дождь», — сказано в посте. Ночью 4 мая в Свердловской области выпал снег и прошел ледяной дождь. Из-за непогоды жители некоторых сел и городов остались без отопления, воды, электричества, тепла и связи. Подробнее о прошедшем снегопаде — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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