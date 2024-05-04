Уральский гидрометцентр спрогнозировал новый циклон в Свердловской области

Днем 6 мая ожидаются осадки в виде мокрого снега (архивное фото)
новость из сюжетаМощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года
Очередной циклон, сопровождаемый мокрым снегом, приблизится к Уралу 6 мая. Об этом сообщается в telegram-канале «Уральский Гидрометцентр».
«6 мая к Уралу приблизится очередной циклон. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега, на юге Свердловской области и в Екатеринбурге переходящего в дождь», — сказано в посте.
Ночью 4 мая в Свердловской области выпал снег и прошел ледяной дождь. Из-за непогоды жители некоторых сел и городов остались без отопления, воды, электричества, тепла и связи. Подробнее о прошедшем снегопаде — в онлайн-трансляции URA.RU.
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