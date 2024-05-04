04 мая 2024

Со стихией в Свердловской области борются три министра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Рабочими выходные выдались у глав минтранса, министерства ЖКХ и министерства общественной безопасности Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В свердловском правительстве на борьбу с последствиями снежной стихии мобилизовали трех министров. Как стало известно URA.RU, это Александр Кудрявцев (общественная безопасность), исполняющий обязанности руководителя минтранса Денис Чегаев и Николай Смирнов (ЖКХ).

По данным агентства, они работают над устранением ЧС «в полях». За оперативную координацию отвечает первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. Он же накануне и раздавал поручения мэрам и министрам по борьбе со стихией и ее последствиями. Глава региона Евгений Куйвашев якобы получает информацию заочно. По одной из версий, он готовится к инаугурации президента РФ 7 мая и воздерживается от прямых контактов.

Снегопад накрыл регион в ночь на 4 мая. Из-за коммунальных аварий без света оставались 79 тысяч человек, но к утру 5 мая энергетики вернули электричество в дома большинства из них. Из-за стихии на дорогах много аварий и пробок. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает стихию, агентство собирает в онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В свердловском правительстве на борьбу с последствиями снежной стихии мобилизовали трех министров. Как стало известно URA.RU, это Александр Кудрявцев (общественная безопасность), исполняющий обязанности руководителя минтранса Денис Чегаев и Николай Смирнов (ЖКХ). По данным агентства, они работают над устранением ЧС «в полях». За оперативную координацию отвечает первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. Он же накануне и раздавал поручения мэрам и министрам по борьбе со стихией и ее последствиями. Глава региона Евгений Куйвашев якобы получает информацию заочно. По одной из версий, он готовится к инаугурации президента РФ 7 мая и воздерживается от прямых контактов. Снегопад накрыл регион в ночь на 4 мая. Из-за коммунальных аварий без света оставались 79 тысяч человек, но к утру 5 мая энергетики вернули электричество в дома большинства из них. Из-за стихии на дорогах много аварий и пробок. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает стихию, агентство собирает в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...