Со стихией в Свердловской области борются три министра

05 мая 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Рабочими выходные выдались у глав минтранса, министерства ЖКХ и министерства общественной безопасности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года В свердловском правительстве на борьбу с последствиями снежной стихии мобилизовали трех министров. Как стало известно URA.RU, это Александр Кудрявцев (общественная безопасность), исполняющий обязанности руководителя минтранса Денис Чегаев и Николай Смирнов (ЖКХ). По данным агентства, они работают над устранением ЧС «в полях». За оперативную координацию отвечает первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. Он же накануне и раздавал поручения мэрам и министрам по борьбе со стихией и ее последствиями. Глава региона Евгений Куйвашев якобы получает информацию заочно. По одной из версий, он готовится к инаугурации президента РФ 7 мая и воздерживается от прямых контактов. Снегопад накрыл регион в ночь на 4 мая. Из-за коммунальных аварий без света оставались 79 тысяч человек, но к утру 5 мая энергетики вернули электричество в дома большинства из них. Из-за стихии на дорогах много аварий и пробок. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает стихию, агентство собирает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловском правительстве на борьбу с последствиями снежной стихии мобилизовали трех министров. Как стало известно URA.RU, это Александр Кудрявцев (общественная безопасность), исполняющий обязанности руководителя минтранса Денис Чегаев и Николай Смирнов (ЖКХ). По данным агентства, они работают над устранением ЧС «в полях». За оперативную координацию отвечает первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. Он же накануне и раздавал поручения мэрам и министрам по борьбе со стихией и ее последствиями. Глава региона Евгений Куйвашев якобы получает информацию заочно. По одной из версий, он готовится к инаугурации президента РФ 7 мая и воздерживается от прямых контактов. Снегопад накрыл регион в ночь на 4 мая. Из-за коммунальных аварий без света оставались 79 тысяч человек, но к утру 5 мая энергетики вернули электричество в дома большинства из них. Из-за стихии на дорогах много аварий и пробок. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает стихию, агентство собирает в онлайн-трансляции.