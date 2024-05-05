Поезда на несколько часов застряли в Свердловской области на фоне снегопада

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Поезд стоит без локомотива (архивное фото) Фото:

На станции Дружинино (Свердловская область) днем 5 мая, когда регион столкнулся со снежным коллапсом, встали поезда. Об этом URA.RU сообщил пассажир поезда Волгоград — Нижневартовск.

«Сейчас нахожусь в пассажирском поезде, стоим в Дружинино больше двух часов. Когда поедем, проводники не знают… Причину сообщили. Стоим без локомотива, локомотив не может к нам подъехать по какой-то причине», — говорит очевидец. Второй поезд, Казань — Новый Уренгой, стоит на пути уже три часа, добавил собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СвЖД. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Также из-за мощного снегопада, который обрушился на Свердловскую область ночью 4 мая, в аэропорту Кольцово задержали 70 авиарейсов. Непогода серьезно повлияла и на автобусное сообщение. Всю актуальную информацию о последствиях стихии URA.RU собирает в онлайн-трансляции.

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На станции Дружинино (Свердловская область) днем 5 мая, когда регион столкнулся со снежным коллапсом, встали поезда. Об этом URA.RU сообщил пассажир поезда Волгоград — Нижневартовск. «Сейчас нахожусь в пассажирском поезде, стоим в Дружинино больше двух часов. Когда поедем, проводники не знают… Причину сообщили. Стоим без локомотива, локомотив не может к нам подъехать по какой-то причине», — говорит очевидец. Второй поезд, Казань — Новый Уренгой, стоит на пути уже три часа, добавил собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СвЖД. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Также из-за мощного снегопада, который обрушился на Свердловскую область ночью 4 мая, в аэропорту Кольцово задержали 70 авиарейсов. Непогода серьезно повлияла и на автобусное сообщение. Всю актуальную информацию о последствиях стихии URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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