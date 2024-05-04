04 мая 2024

В Екатеринбурге из-за непогоды взлетели цены на такси. Скрин

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Снегопад. Тюмень, такси, яндекс
Цены на такси выросли почти в два раза (архивное фото) Фото:
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Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В Екатеринбурге утром 5 мая спрос на такси оказался больше, чем обычно. Это связано со снегопадом и гололедом на дорогах. Так, четырехминутная поездка с ребенком обошлась читателю URA.RU почти в 500 рублей.

«Доехала с ребенком от Солнечной (Пионерка) до Мамина-Сибиряка (Центр). Четыре минуты поездки обошлись в 426 рублей. Обычно цена 150—200 рублей», — поделилась собеседница.

Также в ночь на 5 мая выросли цены на такси до аэропорта. Так, 20-минутная поездка до Кольцово стоила 1235 рублей. «С чего такие цены? Всегда ездил в пределах 500 рублей», — рассказал читатель.

Ночью 4 мая в Свердловской области выпало большое количество снега. Утром 5 мая на дорогах образовался гололед. Для ликвидации последствий снегопада на дороги выпущено 144 единицы спецтехники. Подробнее о последствиях непогоды — в онлайн-трансляции URA.RU.

Стоимость такси до аэропорта Кольцово в ночь на 5 мая
Стоимость такси до аэропорта Кольцово в ночь на 5 мая

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В Екатеринбурге утром 5 мая спрос на такси оказался больше, чем обычно. Это связано со снегопадом и гололедом на дорогах. Так, четырехминутная поездка с ребенком обошлась читателю URA.RU почти в 500 рублей. «Доехала с ребенком от Солнечной (Пионерка) до Мамина-Сибиряка (Центр). Четыре минуты поездки обошлись в 426 рублей. Обычно цена 150—200 рублей», — поделилась собеседница. Также в ночь на 5 мая выросли цены на такси до аэропорта. Так, 20-минутная поездка до Кольцово стоила 1235 рублей. «С чего такие цены? Всегда ездил в пределах 500 рублей», — рассказал читатель. Ночью 4 мая в Свердловской области выпало большое количество снега. Утром 5 мая на дорогах образовался гололед. Для ликвидации последствий снегопада на дороги выпущено 144 единицы спецтехники. Подробнее о последствиях непогоды — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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