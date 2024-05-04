В Екатеринбурге утром 5 мая спрос на такси оказался больше, чем обычно. Это связано со снегопадом и гололедом на дорогах. Так, четырехминутная поездка с ребенком обошлась читателю URA.RU почти в 500 рублей.
«Доехала с ребенком от Солнечной (Пионерка) до Мамина-Сибиряка (Центр). Четыре минуты поездки обошлись в 426 рублей. Обычно цена 150—200 рублей», — поделилась собеседница.
Также в ночь на 5 мая выросли цены на такси до аэропорта. Так, 20-минутная поездка до Кольцово стоила 1235 рублей. «С чего такие цены? Всегда ездил в пределах 500 рублей», — рассказал читатель.
Ночью 4 мая в Свердловской области выпало большое количество снега. Утром 5 мая на дорогах образовался гололед. Для ликвидации последствий снегопада на дороги выпущено 144 единицы спецтехники. Подробнее о последствиях непогоды — в онлайн-трансляции URA.RU.
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