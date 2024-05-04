04 мая 2024

В Пасху в Екатеринбурге будет теплее и не будет снега

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Виды Екатеринбурга, снег, уборка снега, екатеринбург , сквер за оперным
В Пасху Екатеринбург останется без снега Фото:

В Екатеринбурге 5 мая в праздник Пасхи потеплеет и не будет идти снег. Таким прогнозом делится Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«В Екатеринбурге 5 мая будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный от четырех до девяти метров в секунду», — прогноз опубликован на сайте ведомства.

Судя по прогнозу, температура днем будет от +2 до +4 градусов, а ночью от -2 до -4 градусов. Как заявляют синоптики, снега в этот день не будет.

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В Екатеринбурге 5 мая в праздник Пасхи потеплеет и не будет идти снег. Таким прогнозом делится Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «В Екатеринбурге 5 мая будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный от четырех до девяти метров в секунду», — прогноз опубликован на сайте ведомства. Судя по прогнозу, температура днем будет от +2 до +4 градусов, а ночью от -2 до -4 градусов. Как заявляют синоптики, снега в этот день не будет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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