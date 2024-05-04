В Пасху в Екатеринбурге будет теплее и не будет снега

В Пасху Екатеринбург останется без снега
В Екатеринбурге 5 мая в праздник Пасхи потеплеет и не будет идти снег. Таким прогнозом делится Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
«В Екатеринбурге 5 мая будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный от четырех до девяти метров в секунду», — прогноз опубликован на сайте ведомства.
Судя по прогнозу, температура днем будет от +2 до +4 градусов, а ночью от -2 до -4 градусов. Как заявляют синоптики, снега в этот день не будет.
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